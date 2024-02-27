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У Молдові відреагували на інформацію про безпілотник з їхнього кордону

Олена ІвашківВівторок, 27 лютого 2024, 00:56
У Молдові відреагували на інформацію про безпілотник з їхнього кордону
Уламки безпілотника виявлені у Молдові, фото ілюстраційне: Міноборони Молдови

Міністерство оборони Молдови спростувало інформацію про те, що один з російських безпілотників, які атакували Україну, летів з Молдови.

Джерело: Міноборони Молдови у Telegram

Дослівно: "Жоден безпілотник, запущений Російською Федерацією сьогодні ввечері на Україну, не пролетів над повітряним простором Республіки Молдова.

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Українська сторона нам підтвердила, що всі безпілотники, запущені на сьогодні над Одещиною, були знищені або заглушені українською ППО".

Передісторія: 

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Теми: війнабезпілотникиповітряна тривогаШахед
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