У Молдові відреагували на інформацію про безпілотник з їхнього кордону
Вівторок, 27 лютого 2024, 00:56
Міністерство оборони Молдови спростувало інформацію про те, що один з російських безпілотників, які атакували Україну, летів з Молдови.
Джерело: Міноборони Молдови у Telegram
Дослівно: "Жоден безпілотник, запущений Російською Федерацією сьогодні ввечері на Україну, не пролетів над повітряним простором Республіки Молдова.
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Українська сторона нам підтвердила, що всі безпілотники, запущені на сьогодні над Одещиною, були знищені або заглушені українською ППО".
Передісторія:
- Повітряні сили ЗСУ увечері 26 лютого повідомили, що невизначені БпЛА прямують від кордону з Молдовою у напрямку Хмельницького.
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