В Молдове отреагировали на сообщения о беспилотнике с их границы

Министерство обороны Молдовы опровергло информацию о том, что один из российских беспилотников, которые атаковали Украину, летел из Молдовы.

Источник: Минобороны Молдовы в Telegram

Дословно: "Ни один беспилотник, запущенный Российской Федерацией сегодня вечером на Украину, не пролетел над воздушным пространством Республики Молдова.

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Украинская сторона нам подтвердила, что все беспилотники, запущенные сегодня над Одесской областью, были уничтожены или заглушены украинской ПВО".

Предыстория:

Воздушные силы ВСУ вечером 26 февраля сообщили, что неопределенные БПЛА направляются от границы с Молдовой в направлении Хмельницкого.