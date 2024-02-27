Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден: Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди про припинення вогню

Ірина БалачукВівторок, 27 лютого 2024, 07:31
Байден: Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди про припинення вогню
Джо Байден. Фото з Facebook

Ізраїль і ХАМАС наблизилися до укладення угоди про припинення вогню під час переговорів у Катарі, заявив президент США Джо Байден.

Джерело: Голос Америки

Деталі: Байден сподівається на припинення вогню в секторі Газа вже найближчими днями.

Реклама:

Пряма мова президента США: "Я сподіваюся, що до початку вихідних, до кінця вихідних… Мій радник із національної безпеки каже мені, що ми близькі до мети. Ми близькі. Ми ще не закінчили. Я сподіваюся, що до наступного понеділка ми доб'ємося перемир'я".

Деталі: Також ідеться про звільнення заручників.

Видання повідомляє, що наразі відбуваються так звані непрямі переговори − посередники зустрічаються окремо в одному й тому ж місті.

ВІДЕО ДНЯ

На публіці ж обидві сторони продовжили займати різні позиції щодо кінцевих цілей перемир'я, звинувачуючи одна одну в затягуванні переговорів.

Після зустрічі з катарським еміром шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, глава ХАМАС Ісмаїл Ханія, який переховується від правосуддя, заявив, що його угруповання вітає зусилля посередників з пошуку шляхів припинення війни. При цьому він звинуватив Ізраїль у тому, що той тягне час, поки жителі Гази вмирають в облозі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль готовий до угоди, але тепер справа за ХАМАС, який має "усвідомити реальність", "відмовитися від вимог", які він назвав "за межею" і "з іншої планети".

Передісторія: 

  • 19 лютого ізраїльські сили повідомили, що розширять військові операції в місті Рафах, якщо заручників, яких утримує ХАМАС, не повернуть до початку Рамадану.
  • 22 лютого Ізраїльська армія заявила, що посилила операції в Хан-Юнісі, місті на північ від Рафаха. У своєму щоденному звіті про події в Секторі Гази вона не згадала про напади на Рафах і не відповіла на запит про коментарі.

Теми: ІзраїльХАМАСБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні

Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі

Зеленський застеріг США і Європу від програшу "Шахедам" чи російським винищувачам

Через наїзд авто на натовп у Польщі постраждали шестеро українців

Усі шість напрямків на кордоні з Польщею заблоковані – ДПСУ

Трамп виграв кокуси у трьох штатах

Усі новини...
Ізраїль
Ізраїль посилив бомбардування міста Рафах у Секторі Гази, де переховується 1,5 млн людей
Мобілізація всюди однакова: ізраїльські ухилянти та діти їхніх чиновників у Маямі
Ізраїль розширить військову операцію в Рафаху, якщо до Рамадану не повернуть заручників
Останні новини
02:12
По двох громадах Сумщини ворог вдарив НАР, ще на одну скинув 37 мін
01:40
Боррель закликав розслідувати загибель палестинців у Газі, які очікували на гумдопомогу
01:18
Ізраїль не закінчить війну в Секторі Гази, поки не знищить ХАМАС – міністр оборони Ізраїлю
00:24
30 українських ветеранів вирушили до США на змагання серед військових
23:49
CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні
23:13
Погода на понеділок: від 3° морозу до 15° тепла, на заході невеликий дощ
23:10
Правоохоронці Іспанії, Італії та Греції ліквідували банду фальшивомонетників
22:44
Жирона з Довбиком і Циганковим мінімально програла Мальорці в чемпіонаті Іспанії
22:29
Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі
22:20
В Іванівському під Бахмутом ідуть жорсткі бої, також росіяни атакують Богданівку – ЗСУ
Усі новини...
Реклама: