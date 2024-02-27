Байден: Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди про припинення вогню

Ізраїль і ХАМАС наблизилися до укладення угоди про припинення вогню під час переговорів у Катарі, заявив президент США Джо Байден.

Джерело: Голос Америки

Деталі: Байден сподівається на припинення вогню в секторі Газа вже найближчими днями.

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Пряма мова президента США: "Я сподіваюся, що до початку вихідних, до кінця вихідних… Мій радник із національної безпеки каже мені, що ми близькі до мети. Ми близькі. Ми ще не закінчили. Я сподіваюся, що до наступного понеділка ми доб'ємося перемир'я".

Деталі: Також ідеться про звільнення заручників.

Видання повідомляє, що наразі відбуваються так звані непрямі переговори − посередники зустрічаються окремо в одному й тому ж місті.

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На публіці ж обидві сторони продовжили займати різні позиції щодо кінцевих цілей перемир'я, звинувачуючи одна одну в затягуванні переговорів.

Після зустрічі з катарським еміром шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, глава ХАМАС Ісмаїл Ханія, який переховується від правосуддя, заявив, що його угруповання вітає зусилля посередників з пошуку шляхів припинення війни. При цьому він звинуватив Ізраїль у тому, що той тягне час, поки жителі Гази вмирають в облозі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль готовий до угоди, але тепер справа за ХАМАС, який має "усвідомити реальність", "відмовитися від вимог", які він назвав "за межею" і "з іншої планети".

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