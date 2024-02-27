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Байден: Израиль и ХАМАС близки к соглашению о прекращении огня

Ирина БалачукВторник, 27 февраля 2024, 07:31
Байден: Израиль и ХАМАС близки к соглашению о прекращении огня
Джо Байден. Фото из Facebook

Израиль и ХАМАС приблизились к заключению соглашения о прекращении огня в ходе переговоров в Катаре, заявил президент США Джо Байден.

Источник: Голос Америки

Детали: Байден надеется на прекращение огня в секторе Газа уже в ближайшие дни.

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Прямая речь президента США: "Я надеюсь, что к началу выходных, к концу выходных. Мой советник по национальной безопасности говорит мне, что мы близки к цели. Мы близки. Мы еще не закончили. Я надеюсь, что к следующему понедельнику мы добьемся перемирия".

Детали: Также идет речь об освобождении заложников.

Издание сообщает, что сейчас проходят на так называемые непрямые переговоры − посредники встречаются по отдельности в одном и том же городе.  

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На публике же обе стороны продолжили занимать разные позиции относительно конечных целей перемирия, обвиняя друг друга в затягивании переговоров.

После встречи с катарским эмиром шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, скрывающийся от правосудия глава ХАМАС Исмаил Хания заявил, что его группировка приветствует усилия посредников по поиску путей прекращения войны. При этом он обвинил Израиль в том, что тот тянет время, пока жители Газы умирают в осаде.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов к сделке, но что теперь дело за ХАМАС, который должен "осознать реальность", "отказаться от требований", которые он назвал "запредельными" и "с другой планеты".

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Темы: ИзраильХАМАСБайден
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