Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські ракетоносії вже тиждень не виходять у відкрите море – Гуменюк

"Українська правда"Вівторок, 27 лютого 2024, 09:59
Російські ракетоносії вже тиждень не виходять у відкрите море – Гуменюк
НАТАЛІЯ ГУМЕНЮК. ФОТО З FACEBOOK РЕЧНИЦІ

Сили оборони півдня повідомили, що більше ніж тиждень російські ракетоносії не покидають свої пункти базування у Чорному морі, проте загрозу з моря Генштаб оцінює як стабільно високу.

Джерело: керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України полковник Наталія Гуменюк в етері національного телемарафону

Пряма мова: "Діяльність сил оборони і погодні умови не сприяють тому, щоб корабельне угруповання ворога було максимально розгорнуто і дозволяло собі маневрувати так, як раніше це було в акваторії Чорного моря. Наразі ми фіксуємо, що ракетоносії вже протягом понад тиждень не з’являються на відкритих просторах Чорного моря, перебуваючи в пунктах базування. 

Реклама:

Але пам’ятаємо про те, що вони споряджені і готові до застосування. Для того, щоб з’явитись на бойовому чергуванні їм достатньо 2-3 години. Також ворог може застосувати ракети і з акваторії самої бухти, хоча це суперечить здоровому глузду і заходам безпеки, але такі факти ми вже фіксували. Тому Генштаб оцінює загрозу з моря як стабільно високу".

Деталі: Щодо активізації розвідувальних безпілотників, Гуменюк зазначила, що таким чином ворог намагається компенсувати відсутність в повітряному просторі свого розвідувального пункту А-50. Також за словами речниці Сили оборони постійно відстежують ворожі БПЛА, тому фактично щодня є інформація про збиття подібних безпілотників.

Теми: війнаЧорне море
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні

Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі

Зеленський застеріг США і Європу від програшу "Шахедам" чи російським винищувачам

Через наїзд авто на натовп у Польщі постраждали шестеро українців

Усі шість напрямків на кордоні з Польщею заблоковані – ДПСУ

Трамп виграв кокуси у трьох штатах

Усі новини...
війна
Макрон: Маємо бути готові до нападу Росії на країни НАТО за кілька років
Російські війська зайняли ще два села західніше Авдіївки – DeepState
Генштаб: За добу відбулося 96 бойових зіткнень з ворогом
Останні новини
02:12
По двох громадах Сумщини ворог вдарив НАР, ще на одну скинув 37 мін
01:40
Боррель закликав розслідувати загибель палестинців у Газі, які очікували на гумдопомогу
01:18
Ізраїль не закінчить війну в Секторі Гази, поки не знищить ХАМАС – міністр оборони Ізраїлю
00:24
30 українських ветеранів вирушили до США на змагання серед військових
23:49
CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні
23:13
Погода на понеділок: від 3° морозу до 15° тепла, на заході невеликий дощ
23:10
Правоохоронці Іспанії, Італії та Греції ліквідували банду фальшивомонетників
22:44
Жирона з Довбиком і Циганковим мінімально програла Мальорці в чемпіонаті Іспанії
22:29
Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі
22:20
В Іванівському під Бахмутом ідуть жорсткі бої, також росіяни атакують Богданівку – ЗСУ
Усі новини...
Реклама: