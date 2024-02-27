Російські ракетоносії вже тиждень не виходять у відкрите море – Гуменюк

Сили оборони півдня повідомили, що більше ніж тиждень російські ракетоносії не покидають свої пункти базування у Чорному морі, проте загрозу з моря Генштаб оцінює як стабільно високу.

Джерело: керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України полковник Наталія Гуменюк в етері національного телемарафону

Пряма мова: "Діяльність сил оборони і погодні умови не сприяють тому, щоб корабельне угруповання ворога було максимально розгорнуто і дозволяло собі маневрувати так, як раніше це було в акваторії Чорного моря. Наразі ми фіксуємо, що ракетоносії вже протягом понад тиждень не з’являються на відкритих просторах Чорного моря, перебуваючи в пунктах базування.

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Але пам’ятаємо про те, що вони споряджені і готові до застосування. Для того, щоб з’явитись на бойовому чергуванні їм достатньо 2-3 години. Також ворог може застосувати ракети і з акваторії самої бухти, хоча це суперечить здоровому глузду і заходам безпеки, але такі факти ми вже фіксували. Тому Генштаб оцінює загрозу з моря як стабільно високу".

Деталі: Щодо активізації розвідувальних безпілотників, Гуменюк зазначила, що таким чином ворог намагається компенсувати відсутність в повітряному просторі свого розвідувального пункту А-50. Також за словами речниці Сили оборони постійно відстежують ворожі БПЛА, тому фактично щодня є інформація про збиття подібних безпілотників.