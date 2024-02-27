Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские ракетоносители уже неделю не выходят в открытое море - Гуменюк

"Украинская правда"Вторник, 27 февраля 2024, 09:59
Российские ракетоносители уже неделю не выходят в открытое море - Гуменюк
НАТАЛЬЯ ГУМЕНЮК. ФОТО ИЗ FACEBOOK ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ

Силы обороны юга сообщили, что больше недели российские ракетоносители не покидают свои пункты базирования в Черном море, однако угрозу с моря Генштаб оценивает как стабильно высокую.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины полковник Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Деятельность сил обороны и погодные условия не способствуют тому, чтобы корабельная группировка врага была максимально развернута и позволяла себе маневрировать так, как раньше это было в акватории Черного моря. Сейчас мы фиксируем, что ракетоносители уже в течение более недели не появляются на открытых пространствах Черного моря, находясь в пунктах базирования. 

Реклама:

Но помним о том, что они снаряжены и готовы к применению. Для того, чтобы появиться на боевом дежурстве им достаточно 2-3 часа. Также враг может применить ракеты и из акватории самой бухты, хотя это противоречит здравому смыслу и мерам безопасности, но такие факты мы уже фиксировали. Поэтому Генштаб оценивает угрозу с моря как стабильно высокую".

Детали: Относительно активизации разведывательных беспилотников, Гуменюк отметила, что таким образом враг пытается компенсировать отсутствие в воздушном пространстве своего разведывательного пункта А-50. Также по словам спикера Силы обороны постоянно отслеживают вражеские БПЛА, поэтому фактически ежедневно есть информация о сбивании подобных беспилотников.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаЧерное море
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине

Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали

Зеленский предостерег США и Европу от проигрыша "Шахедам" или российским истребителям

Из-за наезда авто на толпу в Польше пострадали шестеро украинцев

Все шесть направлений на границе с Польшей заблокированы - ГПСУ

Трамп выиграл кокусы в трех штатах

Все новости...
война
Макрон: Мы должны быть готовы к нападению России на страны НАТО через несколько лет
Российские войска заняли еще два села западнее Авдеевки – DeepState
Генштаб: За сутки произошло 96 боевых столкновений с врагом
Последние новости
02:12
По двум громадам Сумщины враг ударил НАР, еще на одну сбросил 37 мин
01:40
Боррель призвал расследовать гибель палестинцев в Газе, которые ожидали гумпомощь
01:18
Израиль не закончит войну в Секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС – министр обороны Израиля
00:24
30 украинских ветеранов отправились в США на соревнования среди военных
23:49
CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине
23:13
Погода на понедельник: от 3° мороза до 15° тепла, на западе небольшой дождь
23:10
Правоохранители Испании, Италии и Греции ликвидировали банду фальшивомонетчиков
22:44
Жирона с Довбыком и Цыганковым минимально проиграла Мальорке в чемпионате Испании
22:29
Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали
22:20
В Ивановском под Бахмутом идут жесткие бои, также россияне атакуют Богдановку – ВСУ
Все новости...
Реклама: