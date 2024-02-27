Российские ракетоносители уже неделю не выходят в открытое море - Гуменюк

Силы обороны юга сообщили, что больше недели российские ракетоносители не покидают свои пункты базирования в Черном море, однако угрозу с моря Генштаб оценивает как стабильно высокую.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины полковник Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Деятельность сил обороны и погодные условия не способствуют тому, чтобы корабельная группировка врага была максимально развернута и позволяла себе маневрировать так, как раньше это было в акватории Черного моря. Сейчас мы фиксируем, что ракетоносители уже в течение более недели не появляются на открытых пространствах Черного моря, находясь в пунктах базирования.

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Но помним о том, что они снаряжены и готовы к применению. Для того, чтобы появиться на боевом дежурстве им достаточно 2-3 часа. Также враг может применить ракеты и из акватории самой бухты, хотя это противоречит здравому смыслу и мерам безопасности, но такие факты мы уже фиксировали. Поэтому Генштаб оценивает угрозу с моря как стабильно высокую".

Детали: Относительно активизации разведывательных беспилотников, Гуменюк отметила, что таким образом враг пытается компенсировать отсутствие в воздушном пространстве своего разведывательного пункта А-50. Также по словам спикера Силы обороны постоянно отслеживают вражеские БПЛА, поэтому фактически ежедневно есть информация о сбивании подобных беспилотников.