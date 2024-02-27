У Росії відправили в колонію 20-річного уродженця України, якого побив син Кадирова

Суд у російському місті Грозний засудив до 3,5 років колонії уродженця України Микиту Журавеля, якого побив син Рамзана Кадирова за спалення Корану.

Джерело: "Радіо Свобода" із посиланням на Telegram-канал Sota, BBC

Деталі: Кримінальну справу проти нього було порушено за ч. 2 ст. 148 і ч. 2 ст. 213 КК РФ – образа почуттів віруючих і хуліганство.

Реклама:

Передісторія: