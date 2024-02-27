У Росії відправили в колонію 20-річного уродженця України, якого побив син Кадирова
Вівторок, 27 лютого 2024, 10:31
Суд у російському місті Грозний засудив до 3,5 років колонії уродженця України Микиту Журавеля, якого побив син Рамзана Кадирова за спалення Корану.
Джерело: "Радіо Свобода" із посиланням на Telegram-канал Sota, BBC
Деталі: Кримінальну справу проти нього було порушено за ч. 2 ст. 148 і ч. 2 ст. 213 КК РФ – образа почуттів віруючих і хуліганство.
Реклама:
Передісторія:
- 19-річного Журавеля заарештували в травні 2023 року. Проти нього порушили справу після публікації в мережі відео зі спаленням Корану біля мечеті у Волгограді.
- За особистим розпорядженням глави СКР Олександра Бастрикіна і незважаючи на протести правозахисників юнака перевезли в Чечню.
- Пізніше глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео, на якому його син Адам б'є Микиту Журавеля. При цьому Кадиров сказав, що пишається вчинком сина.
- Пізніше він сказав, що "було б добре", якби його син убив Журавеля. Причин для покарання сина він не бачить.
- Журавель попросив вибачення перед мусульманами і заявив, що визнає себе винним у спаленні священної для вірян книги.
- Слідчий комітет Росії стверджував, що на одному з допитів Журавель дав свідчення про те, що спалив Коран нібито за вказівкою українських спецслужб за винагороду в 10 тисяч рублів.