В России отправили в колонию 20-летнего уроженца Украины, которого избил сын Кадырова
Вторник, 27 февраля 2024, 10:31
Суд в российском городе Грозный приговорил к 3,5 годам колонии уроженца Украины Никиту Журавеля, которого избил сын Рамзана Кадырова за сожжение Корана.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на Telegram-канал Sota, BBC
Детали: Уголовное дело против него было возбуждено по ч. 2 ст. 148 и ч. 2 ст. 213 УК РФ - оскорбление чувств верующих и хулиганство.
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Предыстория:
- 19-летнего Журавеля арестовали в мае 2023 года. Против него возбудили дело после публикации в сети видео с сожжением Корана возле мечети в Волгограде.
- По личному распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина и несмотря на протесты правозащитников юношу перевезли в Чечню.
- Позже глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Никиту Журавеля. При этом Кадыров сказал, что гордится поступком сына.
- Позже он сказал, что "было бы хорошо", если бы его сын убил Журавеля. Причин для наказания сына он не видит.
- Журавль попросил прощения перед мусульманами и заявил, что признает себя виновным в сожжении священной для верующих книги.
- Следственный комитет России утверждал, что на одном из допросов Журавель дал показания о том, что сжег Коран якобы по украинских спецслужб за 10 тысяч рублей.