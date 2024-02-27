В России отправили в колонию 20-летнего уроженца Украины, которого избил сын Кадырова

Суд в российском городе Грозный приговорил к 3,5 годам колонии уроженца Украины Никиту Журавеля, которого избил сын Рамзана Кадырова за сожжение Корана.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на Telegram-канал Sota, BBC

Детали: Уголовное дело против него было возбуждено по ч. 2 ст. 148 и ч. 2 ст. 213 УК РФ - оскорбление чувств верующих и хулиганство.

Реклама:

Предыстория: