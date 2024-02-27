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Заводи КНДР працюють на повну потужність, щоб постачати зброю до Росії – Південна Корея

Олександр ШумілінВівторок, 27 лютого 2024, 10:50
Заводи КНДР працюють на повну потужність, щоб постачати зброю до Росії – Південна Корея
Фото: Getty Images

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що заводи з виробництва боєприпасів Північної Кореї працюють на повну потужність, щоб постачати зброю до Росії.

Джерело: Південнокорейське агентство Yonhap News, яке наводить слова міністра оборони Південної Кореї Шин Вон Сіка

Пряма мова: "…Деякі заводи (Північної Кореї – ред.) працюють на повну потужність, які в основному виробляють зброю і снаряди для Росії".

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Деталі: В обмін на зброю, Росія надсилає Північній Кореї вкрай необхідні продукти харчування та інші товари першої необхідності. За словами міністра, Москва, ймовірно, також надала Пхеньяну супутникові технології, оскільки в листопаді країна вивела на орбіту свій перший супутник-шпигун і пообіцяла запустити ще три в цьому році.

За словами Шина, Північна Корея відправила до Росії близько 6700 контейнерів після саміту між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і російським президентом Володимиром Путіним у вересні.

Цієї кількості достатньо для розміщення приблизно 3 мільйонів артилерійських снарядів калібру 152 мм або 500 000 артилерійських снарядів калібру 122 мм.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти Північної Кореї за надання Росії ракет, які вона використовує проти України.
  • У грудні 2023 року Американська сторона повідомила, що має підтверджену інформацію про те, що Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами.

Теми: РосіяКНДР
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