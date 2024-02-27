Заводи КНДР працюють на повну потужність, щоб постачати зброю до Росії – Південна Корея
Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що заводи з виробництва боєприпасів Північної Кореї працюють на повну потужність, щоб постачати зброю до Росії.
Джерело: Південнокорейське агентство Yonhap News, яке наводить слова міністра оборони Південної Кореї Шин Вон Сіка
Пряма мова: "…Деякі заводи (Північної Кореї – ред.) працюють на повну потужність, які в основному виробляють зброю і снаряди для Росії".
Деталі: В обмін на зброю, Росія надсилає Північній Кореї вкрай необхідні продукти харчування та інші товари першої необхідності. За словами міністра, Москва, ймовірно, також надала Пхеньяну супутникові технології, оскільки в листопаді країна вивела на орбіту свій перший супутник-шпигун і пообіцяла запустити ще три в цьому році.
За словами Шина, Північна Корея відправила до Росії близько 6700 контейнерів після саміту між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і російським президентом Володимиром Путіним у вересні.
Цієї кількості достатньо для розміщення приблизно 3 мільйонів артилерійських снарядів калібру 152 мм або 500 000 артилерійських снарядів калібру 122 мм.
Передісторія:
- Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти Північної Кореї за надання Росії ракет, які вона використовує проти України.
- У грудні 2023 року Американська сторона повідомила, що має підтверджену інформацію про те, що Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами.