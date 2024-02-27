Росіяни заявили, що вже роздали 2 млн паспортів РФ на окупованих територіях України
Окупанти заявили, що вже роздали понад 2 мільйони російських паспортів на тимчасово окупованих територіях України.
Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на начальника ростовського Головного управління МВС Олега Агаркова
Пряма мова Агаркова: "Одним із пріоритетних завдань є документування жителів наших нових суб'єктів (так росіяни називають тимчасово окуповані території − ред.). На цей час уже видано понад два мільйони паспортів новим громадянам Російської Федерації".
Деталі: За словами чиновника, у 2023 році співробітники його управління щотижня вирушали у "службові відрядження" на окуповані території України. Агарков зазначив, що всього за минулий рік було відряджено 716 ростовських поліцейських.
Крім того, за його даними, Інформаційний центр МВС у Ростовській області 2023 року поставив на облік понад мільйон жителів окупованих територій України.
"У Запорізькій і Херсонській областях встановлені й обслуговуються сервери для приймання та обробки дактокарт із підключенням до централізованих обліків. Здійснюється приймання та обробка дактилоскопічної інформації в Луганській і Донецькій народних республіках", − заявив Агарков.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що лише через декілька днів після окупації та знищення Авдіївки росіяни почали роздавати містянам паспорти РФ.