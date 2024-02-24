Окупанти вже роздають російські паспорти жителям Авдіївки
Субота, 24 лютого 2024, 15:04
Лише через декілька днів після окупації та знищення Авдіївки росіяни роздають містянам паспорти РФ.
Джерело: окупаційний "глава" Ясинуватої Дмитро Шевченко у соцмережах, губернатор Челябінської області Олексій Текслер в ефірі місцевого телебачення
Деталі: Шевченко оприлюднив відео з жителями Авдіївки, які у Ясинуватій отримували російські паспорти.
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Пряма мова Шевченка: "Перші паспорти громадянина Російської Федерації отримали жителі зі "звільненої" Авдіївки.
Вітаємо, ми Разом!".
Більше деталей: Губернатор Челябінської області заявив, "Авдіївка відійде до Ясинуватського муніципального округу", тож знищене росіянами місто буде теж "підшефною територією Челябінської області".
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Нагадаємо:
- 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Росії втрати в Авдіївці більші у сім разів, ніж в України.