Окупанти вже роздають російські паспорти жителям Авдіївки

Лише через декілька днів після окупації та знищення Авдіївки росіяни роздають містянам паспорти РФ.

Джерело: окупаційний "глава" Ясинуватої Дмитро Шевченко у соцмережах, губернатор Челябінської області Олексій Текслер в ефірі місцевого телебачення

Деталі: Шевченко оприлюднив відео з жителями Авдіївки, які у Ясинуватій отримували російські паспорти.

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Пряма мова Шевченка: "Перші паспорти громадянина Російської Федерації отримали жителі зі "звільненої" Авдіївки.

Вітаємо, ми Разом!".

Більше деталей: Губернатор Челябінської області заявив, "Авдіївка відійде до Ясинуватського муніципального округу", тож знищене росіянами місто буде теж "підшефною територією Челябінської області".

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