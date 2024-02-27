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Россияне заявили, что уже раздали 2 млн паспортов РФ на оккупированных территориях Украины

Ирина БалачукВторник, 27 февраля 2024, 10:53
Россияне заявили, что уже раздали 2 млн паспортов РФ на оккупированных территориях Украины
Фото иллюстративное с pixabay.com

Оккупанты заявили, что уже раздали свыше 2 миллионов российских паспортов на временно оккупированных территориях Украины.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на начальника ростовского Главного управления МВД Олега Агаркова

Прямая речь Агаркова: "Одной из приоритетных задач является документирование жителей наших новых субъектов (так россияне называют временно оккупированные территории − ред.). На настоящее время уже выдано свыше двух миллионов паспортов новым гражданам Российской Федерации".

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Детали: По словам чиновника, в 2023 году сотрудники его управления еженедельно отправлялись в "служебные командировки" на оккупированные территории Украины. Агарков отметил, что всего за прошлый год было командировано 716 ростовских полицейских.

Кроме того, по его данным, Информационный центр МВД в Ростовской области в 2023 году поставил на учет более миллиона жителей оккупированных территорий Украины.

"В Запорожской и Херсонской областях установлены и обслуживаются серверы для приема и обработки дактокарт с подключением к централизованным учетам. Осуществляется прием и обработка дактилоскопической информации в Луганской и Донецкой народных республиках", − заявил Агарков.

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Темы: Росcияоккупацияпаспорт гражданство
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