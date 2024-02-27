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Воздушные силы сбили еще один российский Су-34

"Украинская правда"Вторник, 27 февраля 2024, 11:09
Воздушные силы сбили еще один российский Су-34
СУ-34. Иллюстративное ФОТО WIKIMEDIA.ORG

Во вторник утром на Восточном направлении подразделения ВСУ уничтожили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "Минус еще один Су-34 на Восточном направлении".

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Детали: Олещук отметил, что 26 февраля Воздушные силы тоже пытались сбить российский самолет, но российским пилотам удалось уклониться от украинских ракет. "Но так будет не всегда!" - подчеркнул он.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 21 февраля украинские военные сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.



Темы: Воздушные силы ВСУвойнаистребители
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