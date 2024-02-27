Воздушные силы сбили еще один российский Су-34

Во вторник утром на Восточном направлении подразделения ВСУ уничтожили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "Минус еще один Су-34 на Восточном направлении".

Реклама:

Детали: Олещук отметил, что 26 февраля Воздушные силы тоже пытались сбить российский самолет, но российским пилотам удалось уклониться от украинских ракет. "Но так будет не всегда!" - подчеркнул он.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

21 февраля украинские военные сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.





