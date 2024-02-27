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Ігнат: Росіяни кілька днів не використовують літаки А-50

Олександр ШумілінВівторок, 27 лютого 2024, 12:17
Ігнат: Росіяни кілька днів не використовують літаки А-50
Фото: РИА Новости

Після збиття 23 лютого другого російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 в районі Азовського моря з боку Росії кілька днів не спостерігається використання подібних літаків.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "Знизилась інтенсивність використання літаків А-50. Кілька днів їх немає просто. Не прийняли вони такого рішення відправляти ще і ще літаки.

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У них доволі небагато такої спеціальної техніки є на озброєнні. Один, ви знаєте, був пошкоджений в Білорусі. Не знаю, які там відновлення, може взяли зняли з іншого запчастини поставили шляхом донорства, це така поширена практика в усьому світі. Ну і ті два знищені - це ворог уже замислився, чи варто ризикувати далі, використовуючи літаки дальнього радіолокаційного виявлення.

Бо він то дальнього радіолокаційного виявлення, але підлетіти ближче йому теж потрібно, щоб заглянути подалі на територію нашої держави".

Деталі: За словами Ігната, російська тактична авіація також мала завдання закидати керованими авіабомбами Авдіївку і тому вона працювала багато і часто. Через це і зазнали значних втрат (7 літаків було збито за тиждень).  

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Теми: авіаРосія
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