Игнат: Россияне несколько дней не используют самолеты А-50

После сбития 23 февраля второго российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в районе Азовского моря со стороны России несколько дней не наблюдается использование подобных самолетов.

Источник: представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Снизилась интенсивность использования самолетов А-50. Несколько дней их нет просто. Не приняли они такого решения отправлять еще и еще самолеты.

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У них довольно немного такой специальной техники есть на вооружении. Один, вы знаете, был поврежден в Беларуси. Не знаю, какие там восстановления, может взяли сняли с другого запчасти поставили путем донорства, это такая распространенная практика во всем мире. Ну и те два уничтожены – это, враг уже задумался, стоит ли рисковать дальше, используя самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.

Потому что он то дальнего радиолокационного обнаружения, но подлететь ближе ему тоже нужно, чтобы заглянуть подальше на территорию нашего государства".

Детали: По словам Игната, российская тактическая авиация также имела задачу забросать управляемыми авиабомбами Авдеевку и поэтому она работала много и часто. Поэтому и понесли значительные потери (7 самолетов было сбито за неделю).

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