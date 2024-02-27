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ЗМІ оприлюднили супутникові знімки місця катастрофи російського літака А-50

Тетяна ОлійникВівторок, 27 лютого 2024, 21:58
ЗМІ оприлюднили супутникові знімки місця катастрофи російського літака А-50
Скриншот - Радіо Свобода

Видання "Радіо Свобода" оприлюднило супутникові знімки хутора Трудова Вірменія Краснодарського краю РФ, де 23 лютого впав російський літак дальньої розвідки А-50.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: На знімках видно сліди пожежі, що охопила площу приблизно в 4500 квадратних метрів.

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Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.
  •  За даними джерела "Української правди" це сталося в районі між Єйськом та Краснодаром.
  • За даними з російських пабліків, свідками падіння охопленого вогнем літака стали жителі хутора Трудова Вірменія в Краснодарському краї.

Теми: авіаРосія
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