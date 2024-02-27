ЗМІ оприлюднили супутникові знімки місця катастрофи російського літака А-50
Вівторок, 27 лютого 2024, 21:58
Видання "Радіо Свобода" оприлюднило супутникові знімки хутора Трудова Вірменія Краснодарського краю РФ, де 23 лютого впав російський літак дальньої розвідки А-50.
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: На знімках видно сліди пожежі, що охопила площу приблизно в 4500 квадратних метрів.
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Видання "Радіо Свобода" оприлюднило супутникові знімки місця катастрофи російського літака А-50 pic.twitter.com/718a00yJiu— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 27, 2024
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.
- За даними джерела "Української правди" це сталося в районі між Єйськом та Краснодаром.
- За даними з російських пабліків, свідками падіння охопленого вогнем літака стали жителі хутора Трудова Вірменія в Краснодарському краї.