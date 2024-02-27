СМИ обнародовали спутниковые снимки места крушения российского самолета А-50
Вторник, 27 февраля 2024, 21:58
Издание "Радио Свобода" обнародовало спутниковые снимки хутора Трудовая Армения Краснодарского края РФ, где 23 февраля упал российский самолет дальней разведки А-50.
Источник: Радио Свобода
Детали: На снимках видны следы пожара, охватившего площадь примерно в 4500 квадратных метров.
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Видання "Радіо Свобода" оприлюднило супутникові знімки місця катастрофи російського літака А-50 pic.twitter.com/718a00yJiu— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 27, 2024
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Силы обороны Украины 23 февраля сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
- По данным источника "Украинской правды" это произошло в районе между Ейском и Краснодаром.
- По данным из российских пабликов, свидетелями падения охваченного огнем самолета стали жители хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае.