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СМИ обнародовали спутниковые снимки места крушения российского самолета А-50

Татьяна ОлейникВторник, 27 февраля 2024, 21:58
СМИ обнародовали спутниковые снимки места крушения российского самолета А-50
Скриншот - Радио Свобода

Издание "Радио Свобода" обнародовало спутниковые снимки хутора Трудовая Армения Краснодарского края РФ, где 23 февраля упал российский самолет дальней разведки А-50.

Источник: Радио Свобода

Детали: На снимках видны следы пожара, охватившего площадь примерно в 4500 квадратных метров.

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Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Силы обороны Украины 23 февраля сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
  • По данным источника "Украинской правды" это произошло в районе между Ейском и Краснодаром.
  • По данным из российских пабликов, свидетелями падения охваченного огнем самолета стали жители хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае.

Темы: авиаРосcия
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