Юсов розповів, що може стати успіхом росіян у разі вдачі ворожого плану "Майдан-3"

Представник української військової розвідки Андрій Юсов розповів, що окупанти у своєму плані "Майдан-3" бажають розхитати ситуацію всередині України, успіхом для росіян стали б масові заворушення всередині України і недовіра до владних рішень.

Джерело: представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в етері "Підсумки УП"

Пряма мова: "Якщо говорити, що би зараз було для них (росіян - ред.) успіхом?

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Для них (росіян - ред.) би було успіхом – масові заворушення всередині країни, недовіра до владних рішень і інституцій.

В такій ситуації військовим на фронті було би надзвичайно важко, в такій ситуації міжнародній коаліції продовжувати підтримку було би надзвичайно важко".

Деталі: За словами Юсова, прикладом невдалої роботи російських пропагандистів та ІПСО є початок повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, коли українці об'єдналися.

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Представник ГУР додав, що Україна повинна зберігати єдність для того, щоб протистояти ворогу.

При цьому Юсов додав, що це не остання ворожа інформаційна операція. За його словами, у разі російського провалу окупанти будуть змінювати риторику, звільнять чи усунуть частину відповідальних, зокрема на топ-рівні у високих кабінетах воєнно-політичного керівництва РФ.

Він зазначив, що деякі рішення в РФ будуть непублічними і про це вдасться дізнатися лише з ворожих джерел.

Подібні заходи Юсов назвав "традиційними" для Росії, коли в тилу російського ворога нестабільна ситуація.

Речник ГУР також заявив, що питання легітимності президента під час війни є абсурдними. За його словами, в Конституції України чітко зазначається, що вибори під час воєнного стану – не проводяться.

В такому випадку, за його словами, постає питання організаційного характеру, зокрема про голосування в окупації чи про мільйони українців закордоном.

Юсов розповів, що з 1,5 млрд доларів, які росіяни виділили на цю операцію, 250 млн дол. пішли на розвиток ворожих проєктів в Telegram. Він повідомив, що росіяни розпочали цю діяльність ще восени і наразі продовжили до червня 2024 року.

Зокрема, окупанти фінансують агентів впливу, фінансують лідерів суспільної думки в Україні і за кордоном, працюють зі ЗМІ. Він уточнив, що у багатьох випадках мова не йде про пряме фінансування, основна ціль – просування ворожих наративів.

У цьому контексті він також наголосив на прозорості роботи ЗМІ і необхідності відмовлятися від анонімних джерел отримання інформації.

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