Юсов рассказал, что может стать успехом россиян в случае удачи вражеского плана "Майдан-3"
Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов рассказал, что оккупанты в своем плане "Майдан-3" желают расшатать ситуацию внутри Украины, успехом для россиян стали бы массовые беспорядки внутри Украины и недоверие к властным решениям.
Источник: представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире "Итоги УП"
Прямая речь: "Если говорить, что бы сейчас было для них (россиян - ред.) успехом?
Для них (россиян - ред.) бы было успехом - массовые беспорядки внутри страны, недоверие к властным решениям и институтам.
В такой ситуации военным на фронте было бы чрезвычайно трудно, в такой ситуации международной коалиции продолжать поддержку было бы чрезвычайно трудно".
Детали: По словам Юсова, примером неудачной работы российских пропагандистов и ИПСО является начало полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, когда украинцы объединились.
Представитель ГУР добавил, что Украина должна сохранять единство для того, чтобы противостоять врагу.
При этом Юсов добавил, что это не последняя вражеская информационная операция. По его словам, в случае российского провала оккупанты будут менять риторику, уволят или устранят часть ответственных, в том числе на топ-уровне в высоких кабинетах военно-политического руководства РФ.
Он отметил, что некоторые решения в РФ будут непубличными и об этом удастся узнать только из источников.
Подобные меры Юсов назвал "традиционными" для России, когда в тылу российского врага нестабильная ситуация.
Представитель ГУР также заявил, что вопрос легитимности президента во время войны является абсурдным. По его словам, в Конституции Украины четко отмечается, что выборы во время военного положения - не проводятся.
В таком случае, по его словам, возникает вопрос организационного характера, в частности о голосовании в оккупации или о миллионах украинцев за рубежом.
Юсов рассказал, что из 1,5 млрд долларов, которые россияне выделили на эту операцию, 250 млн долл. ушли на развитие вражеских проектов в Telegram. Он сообщил, что россияне начали эту деятельность еще осенью и сейчас продлили до июня 2024 года.
В частности, оккупанты финансируют агентов влияния, финансируют лидеров общественного мнения в Украине и за рубежом, работают со СМИ. Он уточнил, что во многих случаях речь не идет о прямом финансировании, основная цель - продвижение враждебных нарративов.
В этом контексте он также отметил прозрачность работы СМИ и необходимость отказываться от анонимных источников получения информации.
Что предшествовало:
- Комитет по вопросам разведки при президенте Украины заявил, что кульминация российской информационной спецоперации против Украины будет в ближайшие недели, а Россия рассчитывает, что до первой половины июня ей удастся расшатать ситуацию и нанести Украине военное поражение на востоке.
- 16 ноября 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Москва стремится посеять раскол в украинском обществе, создать "хаос" внутри страны и устранить президента – по данным разведки, этот план в России называют "Майдан 3".
- 21 ноября Зеленский заявил, что Россия хочет отстранить его от должности до конца 2023 года, для чего придумала план дестабилизации под условным названием "Майдан-3".
- Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что главной целью российской операции "Майдан-3" является посеять мысли о нелегитимности украинской власти внутри страны, однако эта операция проваливается.
- Издание ZN.UA пишет, что Офис президента подготовил текст обращения в Конституционный суд относительно легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины, учитывая, что этой весной истекает срок его каденции, но еще не подал его.