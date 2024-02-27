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Юсов рассказал, что может стать успехом россиян в случае удачи вражеского плана "Майдан-3"

Алена МазуренкоВторник, 27 февраля 2024, 22:35
Юсов рассказал, что может стать успехом россиян в случае удачи вражеского плана Майдан-3
Юсов, скриншот

Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов рассказал, что оккупанты в своем плане "Майдан-3" желают расшатать ситуацию внутри Украины, успехом для россиян стали бы массовые беспорядки внутри Украины и недоверие к властным решениям.

Источник: представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире "Итоги УП"

Прямая речь: "Если говорить, что бы сейчас было для них (россиян - ред.) успехом?

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Для них (россиян - ред.) бы было успехом - массовые беспорядки внутри страны, недоверие к властным решениям и институтам.

В такой ситуации военным на фронте было бы чрезвычайно трудно, в такой ситуации международной коалиции продолжать поддержку было бы чрезвычайно трудно".

Детали: По словам Юсова, примером неудачной работы российских пропагандистов и ИПСО является начало полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, когда украинцы объединились.

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Представитель ГУР добавил, что Украина должна сохранять единство для того, чтобы противостоять врагу.

При этом Юсов добавил, что это не последняя вражеская информационная операция. По его словам, в случае российского провала оккупанты будут менять риторику, уволят или устранят часть ответственных, в том числе на топ-уровне в высоких кабинетах военно-политического руководства РФ.

Он отметил, что некоторые решения в РФ будут непубличными и об этом удастся узнать только из источников.

Подобные меры Юсов назвал "традиционными" для России, когда в тылу российского врага нестабильная ситуация.

Представитель ГУР также заявил, что вопрос легитимности президента во время войны является абсурдным. По его словам, в Конституции Украины четко отмечается, что выборы во время военного положения - не проводятся.

В таком случае, по его словам, возникает вопрос организационного характера, в частности о голосовании в оккупации или о миллионах украинцев за рубежом.

Юсов рассказал, что из 1,5 млрд долларов, которые россияне выделили на эту операцию, 250 млн долл. ушли на развитие вражеских проектов в Telegram. Он сообщил, что россияне начали эту деятельность еще осенью и сейчас продлили до июня 2024 года.

В частности, оккупанты финансируют агентов влияния, финансируют лидеров общественного мнения в Украине и за рубежом, работают со СМИ. Он уточнил, что во многих случаях речь не идет о прямом финансировании, основная цель - продвижение враждебных нарративов.

В этом контексте он также отметил прозрачность работы СМИ и необходимость отказываться от анонимных источников получения информации.

Что предшествовало:

  • Комитет по вопросам разведки при президенте Украины заявил, что кульминация российской информационной спецоперации против Украины будет в ближайшие недели, а Россия рассчитывает, что до первой половины июня ей удастся расшатать ситуацию и нанести Украине военное поражение на востоке.
  • 16 ноября 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Москва стремится посеять раскол в украинском обществе, создать "хаос" внутри страны и устранить президента – по данным разведки, этот план в России называют "Майдан 3".
  • 21 ноября Зеленский заявил, что Россия хочет отстранить его от должности до конца 2023 года, для чего придумала план дестабилизации под условным названием "Майдан-3".
  • Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что главной целью российской операции "Майдан-3" является посеять мысли о нелегитимности украинской власти внутри страны, однако эта операция проваливается.
  • Издание ZN.UA пишет, что Офис президента подготовил текст обращения в Конституционный суд относительно легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины, учитывая, что этой весной истекает срок его каденции, но еще не подал его.

Темы: МайданРосcияразведкавойна
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