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Ситуація на полі бою в Україні "надзвичайно серйозна" – Держдеп США

Ольга Глущенко Середа, 28 лютого 2024, 01:42
Ситуація на полі бою в Україні надзвичайно серйозна – Держдеп США
Табличка біля будівлі Держдепу у Вашингтоні. фото ілюстративне: getty images

У зовнішньополітичному відомстві США вважають ситуацію на полі бою в Україні "надзвичайно серйозною" через недостатню кількість боєприпасів у Сил оборони.

Джерело: речник Держдепу Метью Міллер під час брифінгу, цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Ситуація зараз є надзвичайно серйозною. Українські військові не мають (достатньо) боєприпасів, необхідних для відбиття російської агресії.

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Вони продовжують хоробро боротися. У них все ще є зброя та боєприпаси, які вони можуть використати, але їм доводиться розподіляти (економити) їх, тому що Конгрес США не спромігся вжити заходів".

Деталі: Але, за словами Міллера, США очікують, що протягом цього року українські війська продовжуватимуть "сміливо боротися, будуть досягати успіхів, але їм буде набагато важче, якщо вони не матимуть доступу до необхідних боєприпасів".

Тому, як зазначив речник Держдепу, президент США Джо Байден продовжує наполягати на ухваленні допомоги для України.

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"Ми знову закликаємо Конгрес виконати свій обов’язок провести це голосування та надати допомогу українській армії", – додав він.

Нагадаємо: Україна повідомила США про необхідність схвалення багатомільярдного пакета допомоги упродовж місяця, американському Конгресу про це відомо – і надія на схвалення є. 

Теми: СШАвійна
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