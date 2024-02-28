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Ситуация на поле боя в Украине "чрезвычайно серьезная" – Госдеп США

Ольга ГлущенкоСреда, 28 февраля 2024, 01:42
Ситуация на поле боя в Украине чрезвычайно серьезная – Госдеп США
Табличка возле здания Госдепа в Вашингтоне. фото иллюстративное: getty images

Во внешнеполитическом ведомстве США считают ситуацию на поле боя в Украине "чрезвычайно серьезной" из-за недостаточного количества боеприпасов у Сил обороны.

Источник: представитель Госдепа Мэтью Миллер во время брифинга, цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "Ситуация сейчас является чрезвычайно серьезной. Украинские военные не имеют (достаточно) боеприпасов, необходимых для отражения российской агрессии.

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Они продолжают храбро бороться. У них все еще есть оружие и боеприпасы, которые они могут использовать, но им приходится распределять (экономить) их, потому что Конгресс США не смог принять меры".

Детали: Но, по словам Миллера, США ожидают, что в течение этого года украинские войска будут продолжать "смело бороться, будут достигать успехов, но им будет гораздо труднее, если они не будут иметь доступа к необходимым боеприпасам".

Поэтому, как отметил представитель Госдепа, президент США Джо Байден продолжает настаивать на принятии помощи для Украины.

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"Мы снова призываем Конгресс выполнить свой долг провести это голосование и оказать помощь украинской армии", – добавил он.

Напомним: Украина сообщила США о необходимости одобрения многомиллиардного пакета помощи в течение месяца, американскому Конгрессу об этом известно – и надежда на одобрение есть.

Темы: СШАвойна
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