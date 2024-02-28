Зеленський прибув до Албанії

Президент України Володимир Зеленський прибув з неоголошеним візитом у столицю Албанії Тиран.

Джерело: міністр закордонних справ Албанії Іглі Хасані у соцмережі Х

Пряма мова: "Велика честь вітати президента Зеленського у Тирані.

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Ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв’язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі з агресією Росії".

Нагадаємо: Зеленський під час візиту до Саудівської Аравії 27 лютого зустрівся зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром країни Мухаммадом бін Салманом аль Саудом і обговорив із ним Формулу миру.