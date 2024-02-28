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Зеленский прибыл в Албанию

Ольга ГлущенкоСреда, 28 февраля 2024, 01:58
Зеленский прибыл в Албанию
фото: Игли Хасани в соцсети Х

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Албании Тирану.

Источник: министр иностранных дел Албании Игли Хасани в соцсети Х

Прямая речь: "Большая честь приветствовать президента Зеленского в Тиране.

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Ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе с агрессией России".

Напомним: Зеленский во время визита в Саудовскую Аравию встретился с наследным принцем, премьер-министром страны Мухаммадом бин Салманом аль Саудом и обсудил с ним Формулу мира.

Темы: ЗеленскийАлбания
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