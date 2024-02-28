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Внаслідок ворожих обстрілів на Сумщині – двоє загиблих і 8 поранених

Ольга Глущенко Середа, 28 лютого 2024, 03:34
Внаслідок ворожих обстрілів на Сумщині – двоє загиблих і 8 поранених
наслідки обстрілів Сумщини 27 лютого,фото: МВС

Протягом минулого дня росіяни здійснили 59 обстрілів територій Сумської області, загинули двоє поліцейських, поранення дістали 6 правоохоронців, а також 2 цивільних жителів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом зафіксовано 296 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Свеська, Дружбівська громади.

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По Хотінській громаді здійснено обстріли з міномету, 19 вибухів та артобстріли, 14 вибухів. Внаслідок артобстрілу із САУ загинули 2 та отримали поранення 6 співробітників Нацполіції.

По Юнаківській громаді ворог бив з артилерії, 2 вибухи; мінометів, 12 вибухів; відбулися також атака FPV-дрону, 1 вибух та скидання боєприпасу ВОГ з БПЛА, 2 вибухи. Крім того, був авіаудар КАБ, 4 вибухи.

У Краснопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли, 11 вибухів; артобстріли, 15 вибухів; пуск НАР з гелікоптера, 10 ракет; атаку FPV-дронів, 2 вибухи та удар боєприпасом типу "Ланцет", 1 вибух.

ВІДЕО ДНЯ

На Великописарівську громаду росіяни скинули 39 мін.

По Середино-Будській громаді здійснено удари FPV-дроном, 2 вибухи; мінометні обстріли, 30 вибухів; обстріл з РСЗВ, 24 вибухи. Внаслідок мінометного обстрілу поранені двоє місцевих жителів. Крім того, був обстріл зі ствольної артилерії, 2 вибухи.

У Дружбівській громаді зафіксовано пуск НАР з реактивного літака, 7 ракет.

Зноб-Новгородська громада: був пуск НАР з літака, 4 вибухи; мінометний обстріл, 4 вибухи та обстріл зі ствольної артилерії, 10 вибухів.

По Есманьській громаді ворог здійснив обстріли з кулемету і пуск КАБ з літака, 2 вибухи.

У Білопільській громаді зафіксовано удар FPV-дронів, 4 вибухи; мінометний обстріл, 2 вибухи; обстріл зі ствольної артилерії, 4 вибухи та з РСЗВ, 8 вибухів.

По Свеській громаді відбувся пуск НАР з літака, 10 вибухів.

По Шалигинській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії, 29 вибухів та міномету, 5 вибухів.

По Новослобідській громаді ворог бив з РСЗВ, 6 вибухів; ствольної артилерії, 4 вибухи; мінометів, 1 вибух.

У Миропільській громаді зафіксовано артилерійський обстріл, 6 вибухів.

Теми: Сумська областьобстрілвибухжертви
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