В результате вражеских обстрелов на Сумщине – двое погибших и 8 раненых

В течение прошлого дня россияне совершили 59 обстрелов территорий Сумской области, погибли двое полицейских, ранения получили 6 правоохранителей, а также 2 гражданских жителей.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Всего зафиксировано 296 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Свеская, Дружбовская громады.

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По Хотинской громаде осуществлены обстрелы из миномета, 19 взрывов и артобстрелы, 14 взрывов. В результате артобстрела из САУ погибли 2 и получили ранения 6 сотрудников Нацполиции.

По Юнаковской общине враг бил из артиллерии, 2 взрыва; минометов, 12 взрывов; состоялись также атака FPV-дрона, 1 взрыв и сброс боеприпаса ВОГ с БПЛА, 2 взрыва. Кроме того, был авиаудар КАБ, 4 взрыва.

В Краснопольской громаде зафиксированы минометные обстрелы, 11 взрывов; артобстрелы, 15 взрывов; пуск НАР с вертолета, 10 ракет; атака FPV-дронов, 2 взрыва и удар боеприпасом типа "Ланцет", 1 взрыв.

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На Великописаревскую громаду россияне сбросили 39 мин.

По Середино-Будской общине осуществлены удары FPV-дроном, 2 взрыва; минометные обстрелы, 30 взрывов; обстрел из РСЗО, 24 взрыва. В результате минометного обстрела ранены двое местных жителей. Кроме того, был обстрел из ствольной артиллерии, 2 взрыва.

В Дружбовской громаде зафиксирован пуск НАР из реактивного самолета, 7 ракет.

Зноб-Новгородская громада: был пуск НАР с самолета, 4 взрыва; минометный обстрел, 4 взрыва и обстрел из ствольной артиллерии, 10 взрывов.

По Эсманьской общине враг совершил обстрелы из пулемета и пуск КАБ с самолета, 2 взрыва.

В Белопольской громаде зафиксирован удар FPV-дронов, 4 взрыва; минометный обстрел, 2 взрыва; обстрел из ствольной артиллерии, 4 взрыва и из РСЗО, 8 взрывов.

По Свесской общине состоялся пуск НАР с самолета, 10 взрывов.

По Шалыгинской громаде россияне ударили из ствольной артиллерии, 29 взрывов и миномета, 5 взрывов.

По Новослободской громаде враг бил из РСЗО, 6 взрывов; ствольной артиллерии, 4 взрыва; минометов, 1 взрыв.

В Миропольской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел, 6 взрывов.