США завдали ударів по 230 об'єктах єменських хуситів – Пентагон

За останні кілька тижнів США завдали ударів по 230 цілях в Ємені після нападів хуситів на судноплавство в Червоному морі.

Джерело: заступник помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу Деніел Шапіро, цитує сайт Пентагона

Деталі: За його словами, з 19 листопада хусити здійснили щонайменше 48 нападів на комерційні судна і військові кораблі в Червоному морі і навколо нього, через яке проходить 15% всіх світових торговельних потоків.

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За останні кілька тижнів американські сили завдали ударів по більш ніж 230 цілях в Ємені, контрольованому хуситами, ймовірно, знищивши сотні одиниць зброї хуситів, не враховуючи десятки ракет і безпілотних літальних апаратів, які американські і військові кораблі перехопили і збили над Червоним морем.

Шапіро додав, що, крім того, американські війська перехопили "іранські судна, що перевозили смертоносну допомогу Ємену".

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