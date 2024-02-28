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США завдали ударів по 230 об'єктах єменських хуситів – Пентагон

Ольга Глущенко Середа, 28 лютого 2024, 06:46
США завдали ударів по 230 об'єктах єменських хуситів – Пентагон
американські військові запускають ударні ракети "Томагавк" по цілях хуситів, фото Пентагона

За останні кілька тижнів США завдали ударів по 230 цілях в Ємені після нападів хуситів на судноплавство в Червоному морі.

Джерело: заступник помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу Деніел Шапіро, цитує сайт Пентагона

Деталі: За його словами, з 19 листопада хусити здійснили щонайменше 48 нападів на комерційні судна і військові кораблі в Червоному морі і навколо нього, через яке проходить 15% всіх світових торговельних потоків.

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За останні кілька тижнів американські сили завдали ударів по більш ніж 230 цілях в Ємені, контрольованому хуситами, ймовірно, знищивши сотні одиниць зброї хуситів, не враховуючи десятки ракет і безпілотних літальних апаратів, які американські і військові кораблі перехопили і збили над Червоним морем.

Шапіро додав, що, крім того, американські війська перехопили "іранські судна, що перевозили смертоносну допомогу Ємену".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • На тлі війни проти ХАМАС хусити почали обстрілювати комерційні судна, які прямують через Червоне море, стверджуючи, що вони допомагають Ізраїлю. 
  • У відповідь США розгорнули місію із захисту судноплавства й спільно із союзниками завдали кількох ударів по базах хуситів у Ємені.
  • Згодом США завдали нового удару по об'єктах хуситів в Ємені на тлі постійних нападів угруповання на міжнародні судна в цьому регіоні.
  • 4 лютого військові США і Британії за підтримки союзників завдали чергових ударів по хуситах у Ємені.

Теми: СШАЄмен війна
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