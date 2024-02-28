США завдали ударів по 230 об'єктах єменських хуситів – Пентагон
За останні кілька тижнів США завдали ударів по 230 цілях в Ємені після нападів хуситів на судноплавство в Червоному морі.
Джерело: заступник помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу Деніел Шапіро, цитує сайт Пентагона
Деталі: За його словами, з 19 листопада хусити здійснили щонайменше 48 нападів на комерційні судна і військові кораблі в Червоному морі і навколо нього, через яке проходить 15% всіх світових торговельних потоків.
За останні кілька тижнів американські сили завдали ударів по більш ніж 230 цілях в Ємені, контрольованому хуситами, ймовірно, знищивши сотні одиниць зброї хуситів, не враховуючи десятки ракет і безпілотних літальних апаратів, які американські і військові кораблі перехопили і збили над Червоним морем.
Шапіро додав, що, крім того, американські війська перехопили "іранські судна, що перевозили смертоносну допомогу Ємену".
Передісторія:
- На тлі війни проти ХАМАС хусити почали обстрілювати комерційні судна, які прямують через Червоне море, стверджуючи, що вони допомагають Ізраїлю.
- У відповідь США розгорнули місію із захисту судноплавства й спільно із союзниками завдали кількох ударів по базах хуситів у Ємені.
- Згодом США завдали нового удару по об'єктах хуситів в Ємені на тлі постійних нападів угруповання на міжнародні судна в цьому регіоні.
- 4 лютого військові США і Британії за підтримки союзників завдали чергових ударів по хуситах у Ємені.