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США нанесли удары по 230 объектам йеменских хуситов – Пентагон

Ольга ГлущенкоСреда, 28 февраля 2024, 06:46
США нанесли удары по 230 объектам йеменских хуситов – Пентагон
американские военные запускают ударные ракеты "Томагавк" по целям хуситов, фото Пентагона

За последние несколько недель США нанесли удары по 230 целям в Йемене после нападений хуситов на судоходство в Красном море.

Источник: заместитель помощника министра обороны США по вопросам Ближнего Востока Дэниел Шапиро, цитирует сайт Пентагона

Детали: По его словам, с 19 ноября хуситы совершили по меньшей мере 48 нападений на коммерческие суда и военные корабли в Красном море и вокруг него, через которое проходит 15% всех мировых торговых потоков.

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За последние несколько недель американские силы нанесли удары по более чем 230 целям в Йемене, контролируемом хуситами, вероятно, уничтожив сотни единиц оружия хуситов, не считая десятки ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые американские и военные корабли перехватили и сбили над Красным морем.

Шапиро добавил, что, кроме того, американские войска перехватили "иранские суда, перевозившие смертоносную помощь Йемену".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • На фоне войны против ХАМАС хуситы начали обстреливать коммерческие суда, следующие через Красное море, утверждая, что они помогают Израилю. 
  • В ответ США развернули миссию по защите судоходства и совместно с союзниками нанесли несколько ударов по базам хуситов в Йемене.
  • Позже США нанесли новый удар по объектам хуситов в Йемене на фоне постоянных нападений группировки на международные суда в этом регионе.
  • США и Великобритания 23 января нанесли дополнительные удары по объектам хуситов в Йемене.

Темы: СШАЙемен война
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