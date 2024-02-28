США нанесли удары по 230 объектам йеменских хуситов – Пентагон
За последние несколько недель США нанесли удары по 230 целям в Йемене после нападений хуситов на судоходство в Красном море.
Источник: заместитель помощника министра обороны США по вопросам Ближнего Востока Дэниел Шапиро, цитирует сайт Пентагона
Детали: По его словам, с 19 ноября хуситы совершили по меньшей мере 48 нападений на коммерческие суда и военные корабли в Красном море и вокруг него, через которое проходит 15% всех мировых торговых потоков.
За последние несколько недель американские силы нанесли удары по более чем 230 целям в Йемене, контролируемом хуситами, вероятно, уничтожив сотни единиц оружия хуситов, не считая десятки ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые американские и военные корабли перехватили и сбили над Красным морем.
Шапиро добавил, что, кроме того, американские войска перехватили "иранские суда, перевозившие смертоносную помощь Йемену".
Предыстория:
- На фоне войны против ХАМАС хуситы начали обстреливать коммерческие суда, следующие через Красное море, утверждая, что они помогают Израилю.
- В ответ США развернули миссию по защите судоходства и совместно с союзниками нанесли несколько ударов по базам хуситов в Йемене.
- Позже США нанесли новый удар по объектам хуситов в Йемене на фоне постоянных нападений группировки на международные суда в этом регионе.
- США и Великобритания 23 января нанесли дополнительные удары по объектам хуситов в Йемене.