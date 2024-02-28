Захисники вночі знищили 10 з 10 безпілотників
Середа, 28 лютого 2024, 07:29
Вогневі групи Сил оборони і зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у ніч на 28 лютого знищили 10 безпілотників "Shahed" в Одеській та Миколаївській областях.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "У ніч на 28 лютого 2024 року противник атакував зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ Росії.
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В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони і зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил знищено 10 "Шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей.
Передісторія:
- Вночі Сили оборони півдня повідомили про результативне відпрацювання по ворожих "Шахедах", однак через падіння уламків одного зі збитих дронів в Одесі виникла пожежа, яку оперативно загасили.
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