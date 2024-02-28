Защитники ночью уничтожили 10 с 10 беспилотников

Огневые группы Сил обороны и зенитные ракетные подразделения Воздушных сил в ночь на 28 февраля уничтожили 10 беспилотников "Shahed" в Одесской и Николаевской областях.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "В ночь на 28 февраля 2024 года противник атаковал зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной Донетчины и 10-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск России.

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В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил уничтожено 10 "Шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей.

Предыстория:

Ночью Силы обороны юга сообщили о результативной отработке по вражеским "Шахедам", однако из-за падения обломков одного из сбитых дронов в Одессе возник пожар, который оперативно потушили.