В Одесі уламки дрона пошкодили трансформатор об'єкта критичної інфраструктури

У ніч на 28 лютого під час дронової атаки російських військ у промисловій зоні Одеси уламки збитого безпілотника впали на трансформатор об'єкта критичної інфраструктури, через що сталася пожежа.

Джерело: Сили оборони півдня України

Деталі: Вночі росіяни атакували південні регіони дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136". 10 ударних безпілотників ворог спрямував з акваторії Чорного моря на Миколаївщину і Одещину.

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Протягом 1,5 години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку.

Переважну більшість "Шахедів" збито над морем: 1 на Миколаївщині, 9 на Одещині.

Дослівно: "Під час маневрів дронів над промисловою зоною Одеси уламки збитого дрона пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури. Сталося замикання і загоряння. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Люди не ушкоджені".

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Цьому передувало: Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в ніч на 28 лютого було знищено всі 10 безпілотників "Shahed", які летіли з півдня.