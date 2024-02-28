В Одессе обломки дрона повредили трансформатор объекта критической инфраструктуры

В ночь на 28 февраля во время дроновой атаки российских войск в промышленной зоне Одессы обломки сбитого беспилотника упали на трансформатор объекта критической инфраструктуры, из-за чего произошел пожар.

Источник: Силы обороны юга Украины

Детали: Ночью россияне атаковали южные регионы дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". 10 ударных беспилотников враг направил из акватории Черного моря на Николаевскую и Одесскую области.

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В течение 1,5 часа подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку.

Подавляющее большинство "Шахедов" сбито над морем: 1 в Николаевской области, 9 в Одесской области.

Дословно: "Во время маневров дронов над промышленной зоной Одессы обломки сбитого дрона повредили трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры. Произошло замыкание и возгорание. Пожарные оперативно ликвидировали пожар. Люди не пострадали".

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Этому предшествовало: Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 28 февраля были уничтожены все 10 беспилотников "Shahed", которые летели с юга.