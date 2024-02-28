6-річна дівчинка та 48-річний чоловік загинули через ворожий удар по Великому Бурлуку

Близько 16:50 28 лютого російська армія вдарила керованими авіабомбами по селищу Великий Бурлук в Купʼянському районі, загинули двоє людей.

Джерело: заступник керівника офісу президента України Олексій Кулеба, МВС

Пряма мова Кулеби: "Є влучання на території залізничного вокзалу. Двоє людей загинули – чоловік та шестирічна дівчинка. Мати дитини у важкому стані. Надається меддопомога".

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Фото з Telegram Олексія Кулеби

Фото з Telegram Олексія Кулеби

Що передувало:

28 лютого росіяни влучили керованими авіабомбами в центр міста Купʼянськ у Харківській області, пошкодили будинки, двоє людей загинули, п'ятеро поранені.