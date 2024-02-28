Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

6-річна дівчинка та 48-річний чоловік загинули через ворожий удар по Великому Бурлуку

Тетяна ОлійникСереда, 28 лютого 2024, 18:24
6-річна дівчинка та 48-річний чоловік загинули через ворожий удар по Великому Бурлуку
Фото з Telegram Олексія Кулеби

Близько 16:50 28 лютого російська армія вдарила керованими авіабомбами по селищу Великий Бурлук в Купʼянському районі, загинули двоє людей.

Джерело: заступник керівника офісу президента України Олексій Кулеба, МВС

Пряма мова Кулеби: "Є влучання на території залізничного вокзалу. Двоє людей загинули – чоловік та шестирічна дівчинка. Мати дитини у важкому стані.  Надається меддопомога".

Реклама:
 
Фото з Telegram Олексія Кулеби
 
Фото з Telegram Олексія Кулеби

Що передувало: 

28 лютого росіяни влучили керованими авіабомбами в центр міста Купʼянськ у Харківській області, пошкодили будинки, двоє людей загинули, п'ятеро поранені.  

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні

Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі

Зеленський застеріг США і Європу від програшу "Шахедам" чи російським винищувачам

Через наїзд авто на натовп у Польщі постраждали шестеро українців

Усі шість напрямків на кордоні з Польщею заблоковані – ДПСУ

Трамп виграв кокуси у трьох штатах

Усі новини...
Останні новини
02:12
По двох громадах Сумщини ворог вдарив НАР, ще на одну скинув 37 мін
01:40
Боррель закликав розслідувати загибель палестинців у Газі, які очікували на гумдопомогу
01:18
Ізраїль не закінчить війну в Секторі Гази, поки не знищить ХАМАС – міністр оборони Ізраїлю
00:24
30 українських ветеранів вирушили до США на змагання серед військових
23:49
CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні
23:13
Погода на понеділок: від 3° морозу до 15° тепла, на заході невеликий дощ
23:10
Правоохоронці Іспанії, Італії та Греції ліквідували банду фальшивомонетників
22:44
Жирона з Довбиком і Циганковим мінімально програла Мальорці в чемпіонаті Іспанії
22:29
Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі
22:20
В Іванівському під Бахмутом ідуть жорсткі бої, також росіяни атакують Богданівку – ЗСУ
Усі новини...
Реклама: