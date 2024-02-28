6-летняя девочка и 48-летний мужчина погибли из-за вражеского удара по Великому Бурлуку
Среда, 28 февраля 2024, 18:24
Около 16:50 28 февраля российская армия ударила управляемыми авиабомбами по поселку Великий Бурлук в Купянском районе, погибли два человека.
Источник: заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Кулеба, МВД
Прямая речь Кулебы: "Есть попадание на территории железнодорожного вокзала. Два человека погибли – мужчина и шестилетняя девочка. Мать ребенка в тяжелом состоянии. Оказывается медпомощь".
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Что предшествовало:
28 февраля россияне попали управляемыми авиабомбами в центр города Купянск в Харьковской области, повредили дома, два человека погибли, пятеро ранены.