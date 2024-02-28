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У "Слузі народу" заявили, що не звертатимуться до КСУ щодо легітимності Зеленського

Станіслав ПогоріловСереда, 28 лютого 2024, 20:38
У Слузі народу заявили, що не звертатимуться до КСУ щодо легітимності Зеленського
Федір Веніславський, фото: Getty Images

Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що його фракція не подаватиме звернення до Конституційного суду стосовно легітимності перебування Володимира Зеленського на посаді президента.

Джерело: Веніславський в ефірі програми "Свобода Live"

Пряма мова Веніславського: "На це питання дає однозначно, причому в імперативному аспекті, відповідь стаття 108 Конституції України. Вона говорить про те, що президент продовжує виконувати повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Це однозначно зобов’язуюча норма, яку президент має виконати".

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Деталі: За його словами, всі фракції парламенту підписали згоду, що до кінця воєнного стану в Україні не можуть проводитись будь-які вибори. Також він додав, що подібна практика суперечить міжнародним нормам.

"Всі без виключення міжнародні авторитетні інституції, які займаються виборчими питаннями, міжнародна фундація виборчого права, наприклад, звернули увагу на те, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть", – додав він.

Веніславський зазначив, що однією із причин відмови від проведення за нинішніх умов виборів є ризик недотримання прав виборців на всій території України.

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"Для мене, як для конституціоналіста, очевидно, що дотриматись конституційних засад проведення будь-яких виборів – чи місцевих, чи парламентських, чи президентських – в принципі неможливо. А отже, їх проводити не можна, оскільки ми не забезпечимо громадянам України можливість взяти участь у виборах з дотриманням всіх прав, всіх суб'єктів виборчого процесу", – підкреслив нардеп.

Що було раніше:

  • 27 лютого видання ZN.UA написало, що Офіс президента підготував текст звернення до Конституційного суду щодо легітимності перебування Володимира Зеленського на посаді президента України, з огляду, що цієї весни спливає термін його каденції, але ще не подав його.
  • За задумом керівництва ОП, якщо буде прийнято рішення про звернення до КСУ з таким конституційним поданням, то це зроблять народні депутати від "Слуги народу". Але самим депутатам президентської фракції звернення ще не передали.

Теми: ЗеленськийвибориСлуга народуКС
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