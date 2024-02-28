В "Слуге народа" заявили, что не будут обращаться в КСУ относительно легитимности Зеленского

Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что его фракция не будет подавать обращение в Конституционный суд относительно легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту президента.

Источник: Вениславский в эфире программы "Свобода Live"

Прямая речь Вениславского: "На этот вопрос дает однозначно, причем в императивном аспекте, ответ статья 108 Конституции Украины. Она говорит о том, что президент продолжает выполнять полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины. Это однозначно обязывающая норма, которую президент должен выполнить".

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Детали: По его словам, все фракции парламента подписали согласие, что до конца военного положения в Украине не могут проводиться любые выборы. Также он добавил, что подобная практика противоречит международным нормам.

"Все без исключения международные авторитетные институты, которые занимаются избирательными вопросами, международный фонд избирательного права, например, обратили внимание на то, что во время военного положения выборы проводиться не могут", - добавил он.

Вениславский отметил, что одной из причин отказа от проведения в нынешних условиях выборов является риск несоблюдения прав избирателей на всей территории Украины.

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"Для меня, как для конституционалиста, очевидно, что соблюсти конституционные принципы проведения любых выборов - или местных, или парламентских, или президентских - в принципе невозможно. А значит, их проводить нельзя, поскольку мы не обеспечим гражданам Украины возможность принять участие в выборах с соблюдением всех прав, всех субъектов избирательного процесса", - подчеркнул нардеп.

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