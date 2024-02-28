На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух

Ввечері 28 лютого у низці областей України оголошували повітряну тривогу, про звук вибуху повідомили на Полтавщині, у Миргородському районі.

Джерело: голова ОВА Філіп Пронін

Пряма мова: "Ворог продовжує атакувати Полтавщину. Звук вибуху чули у Миргородському районі. Проте влучань на території області не зафіксовано. Ніхто не постраждав.

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Вкотре нагадую, що безпека понад усе".

Що передувало:

Увечері 28 лютого у Києві та ще низці областей оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.