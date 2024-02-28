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На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух

Тетяна ОлійникСереда, 28 лютого 2024, 23:24
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Ввечері 28 лютого у низці областей України оголошували повітряну тривогу, про звук вибуху повідомили на Полтавщині, у Миргородському районі. 

Джерело: голова ОВА Філіп Пронін

Пряма мова: "Ворог продовжує атакувати Полтавщину. Звук вибуху чули у Миргородському районі. Проте влучань на території області не зафіксовано. Ніхто не постраждав.

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Вкотре нагадую, що безпека понад усе".

Що передувало: 

Увечері 28 лютого у Києві та ще низці областей оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

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Теми: вибухПолтавська областьповітряна тривога
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