На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух
Середа, 28 лютого 2024, 23:24
Ввечері 28 лютого у низці областей України оголошували повітряну тривогу, про звук вибуху повідомили на Полтавщині, у Миргородському районі.
Джерело: голова ОВА Філіп Пронін
Пряма мова: "Ворог продовжує атакувати Полтавщину. Звук вибуху чули у Миргородському районі. Проте влучань на території області не зафіксовано. Ніхто не постраждав.
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Вкотре нагадую, що безпека понад усе".
Що передувало:
Увечері 28 лютого у Києві та ще низці областей оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
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