На Полтавщине во время воздушной тревоги раздался взрыв
Среда, 28 февраля 2024, 23:24
Вечером 28 февраля в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу, о звуке взрыва сообщили в Полтавской области, в Миргородском районе.
Источник: глава ОВА Филипп Пронин
Прямая речь: "Враг продолжает атаковать Полтавщину. Звук взрыва слышали в Миргородском районе. Однако попадания на территории области не зафиксированы. Никто не пострадал.
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Еще раз напоминаю, что безопасность превыше всего".
Что предшествовало:
Вечером 28 февраля в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности.
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