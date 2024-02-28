На Полтавщине во время воздушной тревоги раздался взрыв

Вечером 28 февраля в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу, о звуке взрыва сообщили в Полтавской области, в Миргородском районе.

Источник: глава ОВА Филипп Пронин

Прямая речь: "Враг продолжает атаковать Полтавщину. Звук взрыва слышали в Миргородском районе. Однако попадания на территории области не зафиксированы. Никто не пострадал.

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Еще раз напоминаю, что безопасность превыше всего".

Что предшествовало:

Вечером 28 февраля в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности.