В ЄС прокоментували погрози Путіна у посланні: Брехня та зусилля з переобрання

В ЄС прокоментували заяви президента РФ Володимира Путіна у посланні до Федеральних зборів 29 лютого, вказавши на брехливі твердження російського диктатора, а також, що на його промову варто дивитись в контексті майбутніх президентських виборів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву зовнішньополітичного речника Єврокомісії Петера Стано під час щоденного брифінгу у Брюсселі

Пряма мова: "На цю промову варто дивитися в контексті майбутніх президентських виборів у Росії. Це частина зусиль Путіна з переобрання".

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Деталі: З іншого боку, за його словами, це один з багатьох прикладів того, як Путін намагається перекинути вину за війну, яку він розпочав проти України, за нестабільність, яку він намагається створити навколо України у всьому регіоні.

"Для нього це ще одна можливість поширити добре відому брехню. Він продовжує обманювати власну націю і вводити в оману громадськість за кордоном, адже є ті, хто досі продовжує його слухати", – зазначив речник.

За його словами, саме Путін почав війну проти України і саме він відповідальний за всі наслідки: внутрішні в Росії, регіональні в Україні, а також глобальні наслідки.

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Стано також наголосив, всі ядерні погрози Путіна є абсолютно неприйнятними і недоречними.

"Путін обманює націю, нація живе під залізним кулаком і репресіями в стилі Сталіна, армія перебуває у катастрофічному стані, економіка руйнується, довіра до країни повністю зруйнована і його зусилля зруйнувати Україну провалилися", – заявив він.

Що було раніше: 29 лютого Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів, де говорив, серед іншого, про "повну готовність" ядерних сил, та лякав наслідками потенційного рішення залучити військових країн НАТО в Україні. При цьому він назвав "маячнею" побоювання, що Росія може напасти на якусь із країн Європи.