В ЕС прокомментировали угрозы Путина в послании: Ложь и усилия по переизбранию

В ЕС прокомментировали заявления президента РФ Владимира Путина в послании к Федеральному собранию 29 февраля, указав на лживые утверждения российского диктатора, а также, что на его речь стоит смотреть в контексте предстоящих президентских выборов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление внешнеполитического представителя Еврокомиссии Петера Стано во время ежедневного брифинга в Брюсселе

Прямая речь: "На эту речь стоит смотреть в контексте предстоящих президентских выборов в России. Это часть усилий Путина по переизбранию".

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Детали: С другой стороны, по его словам, это один из многих примеров того, как Путин пытается перебросить вину за войну, которую он начал против Украины, за нестабильность, которую он пытается создать вокруг Украины во всем регионе.

"Для него это еще одна возможность распространить хорошо известную ложь. Он продолжает обманывать собственную нацию и вводить в заблуждение общественность за рубежом, ведь есть те, кто до сих пор продолжает его слушать", – отметил спикер.

По его словам, именно Путин начал войну против Украины и именно он ответственен за все последствия: внутренние в России, региональные в Украине, а также глобальные последствия.

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Стано также отметил, все ядерные угрозы Путина являются абсолютно неприемлемыми и неуместными.

"Путин обманывает нацию, нация живет под железным кулаком и репрессиями в стиле Сталина, армия находится в катастрофическом состоянии, экономика разрушается, доверие к стране полностью разрушено и его усилия разрушить Украину провалились", – заявил он.

Что предшествовало: 29 февраля Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, где говорил, среди прочего, о "полной готовности" ядерных сил, и пугал последствиями потенциального решения привлечь военных стран НАТО в Украине. При этом он назвал "бредом" опасения, что Россия может напасть на какую-то из стран Европы.