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Самое тупое, что я слышал: Карлсон прокомментировал идею Путина о "денацификации" Украины

"Украинская правда"Четверг, 29 февраля 2024, 18:29
Самое тупое, что я слышал: Карлсон прокомментировал идею Путина о денацификации Украины
фото: Getty Images

Скандальный американский журналист Такер Карлсон в подкасте другого американского журналиста Лекса Фридмана рассказал о своих впечатлениях от интервью с Путиным и признал, что Кремль пытается демонизировать украинцев, называя их нацистами.

Источник: Такер Карлсон в подкасте "Lex Fridman"

Прямая речь: "Я думаю, это самое тупое, что я когда-либо слышал. Я так и не понял, что это значит. Денацификация? Я сам антинацист, але не существует никакого нацистского движения в 2024 году. Это просто способ назвать людей злом. Называть их (ред. украинцев) нацистами, это как-то по-детски".

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Детали: Карсон признал, что эта часть разговора с российским диктатором ему не понравилось, поскольку Путин просто пытался очернить Украину. В то же время американский журналист отметил, что во время разговора с президентом РФ у него сложилось впечатление, что тот действительно верит в свои заявления.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 6 февраля скандально известный бывший ведущий телеканала "Fox News" Карлсон анонсировал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным, ради которого он приехал в Москву, и заявил, что попросил об интервью президента Украины Владимира Зеленского. 
  • 9 февраля в интервью Карлсону российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы желании "добиться решения ситуации в Украине путем переговоров".

Темы: ПутинУкраина
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