Самое тупое, что я слышал: Карлсон прокомментировал идею Путина о "денацификации" Украины

Скандальный американский журналист Такер Карлсон в подкасте другого американского журналиста Лекса Фридмана рассказал о своих впечатлениях от интервью с Путиным и признал, что Кремль пытается демонизировать украинцев, называя их нацистами.

Источник: Такер Карлсон в подкасте "Lex Fridman"

Прямая речь: "Я думаю, это самое тупое, что я когда-либо слышал. Я так и не понял, что это значит. Денацификация? Я сам антинацист, але не существует никакого нацистского движения в 2024 году. Это просто способ назвать людей злом. Называть их (ред. украинцев) нацистами, это как-то по-детски".

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Детали: Карсон признал, что эта часть разговора с российским диктатором ему не понравилось, поскольку Путин просто пытался очернить Украину. В то же время американский журналист отметил, что во время разговора с президентом РФ у него сложилось впечатление, что тот действительно верит в свои заявления.

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