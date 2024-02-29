Самое тупое, что я слышал: Карлсон прокомментировал идею Путина о "денацификации" Украины
Скандальный американский журналист Такер Карлсон в подкасте другого американского журналиста Лекса Фридмана рассказал о своих впечатлениях от интервью с Путиным и признал, что Кремль пытается демонизировать украинцев, называя их нацистами.
Источник: Такер Карлсон в подкасте "Lex Fridman"
Прямая речь: "Я думаю, это самое тупое, что я когда-либо слышал. Я так и не понял, что это значит. Денацификация? Я сам антинацист, але не существует никакого нацистского движения в 2024 году. Это просто способ назвать людей злом. Называть их (ред. украинцев) нацистами, это как-то по-детски".
Детали: Карсон признал, что эта часть разговора с российским диктатором ему не понравилось, поскольку Путин просто пытался очернить Украину. В то же время американский журналист отметил, что во время разговора с президентом РФ у него сложилось впечатление, что тот действительно верит в свои заявления.
Предыстория:
- 6 февраля скандально известный бывший ведущий телеканала "Fox News" Карлсон анонсировал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным, ради которого он приехал в Москву, и заявил, что попросил об интервью президента Украины Владимира Зеленского.
- 9 февраля в интервью Карлсону российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы желании "добиться решения ситуации в Украине путем переговоров".