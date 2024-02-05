Енергетики відновили живлення критичної інфраструктури у Криворізькому районі − Укренерго
У Кривому Розі та прилеглих районах відновили електропостачання критичної інфраструктури, яка була знеструмлена у результаті російських обстрілів.
Джерело: голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у Facebook
Пряма мова Кудрицького: "Роботи з відновлення живлення споживачів Кривого Рогу та прилеглих районів тривають, сьогодні (4 лютого − ред.) був на всіх пошкоджених обʼєктах. Станом на зараз головне завдання – якомога швидше заживити критичну інфраструктуру та побутових споживачів – ремонтні бригади виконали, за це їм величезна подяка, так само як і нашим колегам з розподільчих мереж та місцевої електростанції".
Деталі: Він додав, що роботи з повернення електропостачання тривають цілодобово.
Енергетики продовжують відновлювати високовольтне обладнання, тестують роботу обладнання, яке вціліло, а для знищеного підбирають заміну з аварійного запасу, який, за словами Кудрицького, формували протягом всього 2023 року.
"Найближчими днями обовʼязково будемо тут ще раз, маємо конкретні плани по збільшенню надійності електропостачання", − підсумував голова правління "Укренерго".
Передісторія:
- У ніч на 3 лютого у Кривому Розі через удар безпілотника були знеструмлені дві котельні і 7500 абонентів.
- Енергетики міста вводили графіки аварійних відключень за алгоритмом, що був минулого року під час блекаутів.
- Пізніше ввечері 3 лютого через перевантаження мереж деякі райони Кривого Рогу, а також навколишні 5 громад залишилися без електропостачання.
- Опівночі енергетики відновили світло до кожної домівки у Кривому Розі та району після перезавантаження мереж.