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Енергетики відновили живлення критичної інфраструктури у Криворізькому районі − Укренерго

Ірина БалачукПонеділок, 5 лютого 2024, 07:53
Енергетики відновили живлення критичної інфраструктури у Криворізькому районі − Укренерго
ФОТО З FACEBOOK ВОЛОДИМИРА КУДРИЦЬКОГО

У Кривому Розі та прилеглих районах відновили електропостачання критичної інфраструктури, яка була знеструмлена у результаті російських обстрілів.

Джерело: голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у Facebook

Пряма мова Кудрицького: "Роботи з відновлення живлення споживачів Кривого Рогу та прилеглих районів тривають, сьогодні (4 лютого − ред.) був на всіх пошкоджених обʼєктах. Станом на зараз головне завдання – якомога швидше заживити критичну інфраструктуру та побутових споживачів – ремонтні бригади виконали, за це їм величезна подяка, так само як і нашим колегам з розподільчих мереж та місцевої електростанції".

Деталі: Він додав, що роботи з повернення електропостачання тривають цілодобово. 

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фото з Facebook Володимира Кудрицького 

Енергетики продовжують відновлювати високовольтне обладнання, тестують роботу обладнання, яке вціліло, а для знищеного підбирають заміну з аварійного запасу, який, за словами Кудрицького,  формували протягом всього 2023 року. 

 
фото з Facebook Володимира Кудрицького 

"Найближчими днями обовʼязково будемо тут ще раз, маємо конкретні плани по збільшенню надійності електропостачання", − підсумував голова правління "Укренерго".

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Теми: Кривий РігелектроенергіяДніпропетровська область
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