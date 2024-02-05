Енергетики відновили живлення критичної інфраструктури у Криворізькому районі − Укренерго

У Кривому Розі та прилеглих районах відновили електропостачання критичної інфраструктури, яка була знеструмлена у результаті російських обстрілів.

Джерело: голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у Facebook



Пряма мова Кудрицького: "Роботи з відновлення живлення споживачів Кривого Рогу та прилеглих районів тривають, сьогодні (4 лютого − ред.) був на всіх пошкоджених обʼєктах. Станом на зараз головне завдання – якомога швидше заживити критичну інфраструктуру та побутових споживачів – ремонтні бригади виконали, за це їм величезна подяка, так само як і нашим колегам з розподільчих мереж та місцевої електростанції".

Деталі: Він додав, що роботи з повернення електропостачання тривають цілодобово.

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фото з Facebook Володимира Кудрицького

Енергетики продовжують відновлювати високовольтне обладнання, тестують роботу обладнання, яке вціліло, а для знищеного підбирають заміну з аварійного запасу, який, за словами Кудрицького, формували протягом всього 2023 року.

фото з Facebook Володимира Кудрицького

"Найближчими днями обовʼязково будемо тут ще раз, маємо конкретні плани по збільшенню надійності електропостачання", − підсумував голова правління "Укренерго".

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