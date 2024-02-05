Антикорупційний комітет ВР рекомендував доопрацювати законопроєкт про мобілізацію
Антикорупційний комітет Верховної Ради визнав оновлений законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики
Джерело: членкиня комітету Вікторія Сюмар
Пряма мова: "Комітет визнав законопроєкт таким, що містить корупційні ризики знову: і через те, що Кабмін визначатиме хто з правоохоронних і антикорупційних органів матиме бронь, а хто має бути мобілізованим. І що Кабмін може ще більше обмежити виїзд за кордон для інших категорій без жодної чіткості.
І через неясність які документи треба надати для доглядаючих за інвалідами, аби довести факт догляду. І через те, що можуть бути ризики при накладанні стягнення за не відкриття електронного кабінету призовника".
Деталі: За словами Сюмар, у законопроєкті все виписано "знову не чітко і сумнівно щодо відповідності до Конституції… ми запропонували як його доопрацювати".
Що передувало:
- 8 січня комітет вже визнавав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.
- 30 січня Кабінет міністрів затвердив та вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію.
- В оновленому законопроєкті пропонується запровадити заходи впливу на ухилянтів, які можуть бути застосовані за рішенням суду.
- Кабінет міністрів у законопроєкті про мобілізацію пропонує чоловіків, які вперше будуть влаштовуватися на державну службу, приймати лише з базовою загальновійськовою підготовкою чи військовою службою. Виключення - ті, кого визнали непридатними.