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Антикорупційний комітет ВР рекомендував доопрацювати законопроєкт про мобілізацію

Тетяна ОлійникПонеділок, 5 лютого 2024, 18:50
Антикорупційний комітет ВР рекомендував доопрацювати законопроєкт про мобілізацію
Фото - Getty Images

Антикорупційний комітет Верховної Ради визнав оновлений законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики

Джерело: членкиня комітету Вікторія Сюмар

Пряма мова: "Комітет визнав законопроєкт таким, що містить корупційні ризики знову: і через те, що Кабмін визначатиме хто з правоохоронних і антикорупційних органів матиме бронь, а хто має бути мобілізованим. І що Кабмін може ще більше обмежити виїзд за кордон для інших категорій без жодної чіткості.

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І через неясність які документи треба надати для доглядаючих за інвалідами, аби довести факт догляду. І через те, що можуть бути ризики при накладанні стягнення за не відкриття електронного кабінету призовника".

Деталі: За словами Сюмар, у законопроєкті все виписано "знову не чітко і сумнівно щодо відповідності до Конституції… ми запропонували як його доопрацювати".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

  • 8 січня комітет вже визнавав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.
  • 30 січня Кабінет міністрів затвердив та вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. 
  • В оновленому законопроєкті пропонується запровадити заходи впливу на ухилянтів, які можуть бути застосовані за рішенням суду.
  • Кабінет міністрів у законопроєкті про мобілізацію пропонує чоловіків, які вперше будуть влаштовуватися на державну службу, приймати лише з базовою загальновійськовою підготовкою чи військовою службою. Виключення - ті, кого визнали непридатними.

Теми: корупція
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