Малюк відреагував на стеження за журналістами Bihus.Info: Такі дії є неприпустимими
Голова Служби безпеки України Василь Малюк офіційно прокоментував стеження за журналістами Bihus.Info співробітниками департаменту захисту національної державності та заявив про звільнення керівника ДЗНД СБУ.
Джерело: пресслужба СБУ
Пряма мова: "Наголошую – такі дії (окремих співробітників ДЗНД) є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень. Серед іншого, я направив подання на звільнення керівника ДЗНД СБУ, а президент України ще 31 січня підписав відповідний указ".
Деталі: За його словами, викликають справжнє обурення дії окремих співробітників департаменту захисту національної державності. Він зазначив, що, на жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів.
Пряма мова: "Моя позиція однозначна – не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника Служби: і тих, хто бореться з ворогом всередині країни, і тих побратимів з СБУ, які віддають на полі бою свої життя заради України. За будь-які незаконні дії має бути покарання".
Передісторія:
- 16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини. Керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.
- 5 лютого журналісти-розслідувачі Bihus.Info повідомили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. За операцію відповідав департамент захисту національної державності СБУ.
- 31 січня президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка.
- 5 лютого Служба безпеки України заявила, що кервництво прийняло кадрові рішення щодо свого департаменту і що серед клієнтів наркодилерів "виявили окремих співробітників Bihus.Info".
- 6 лютого народні депутати проголосували за виклик голови Служби безпеки України Василя Малюка до Верховної Ради із доповіддю щодо прослуховування Bihus.info