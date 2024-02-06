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Офіс генпрокурора забрав у СБУ розслідування щодо стеження за Bihus.Info

Валентина РоманенкоВівторок, 6 лютого 2024, 15:50
Офіс генпрокурора забрав у СБУ розслідування щодо стеження за Bihus.Info
ОГП. фото - "Радіо Свобода"

Офіс генпрокурора доручив розслідувати незаконне прослуховування і стеження за представниками видання Bihus.Info Державному бюро розслідувань.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "Офіс генерального прокурора доручив слідчим Головного слідчого управління ДБР здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за заявою представника журналістської редакції Bihus.Info щодо незаконного встановлення та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у приміщенні заміського комплексу на території Київської області.

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Враховуючи, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення ймовірно причетні співробітники правоохоронного органу, досудове розслідування у кримінальному провадженні підлягає виключній підслідності Державного бюро розслідувань".

Пряма мова генпрокурора Андрія Костіна: "Свобода слова є невід'ємною складовою демократичного суспільства і фундаментальним принципом правової держави. Порушення прав журналістів є неприпустимими і підлягають ретельному розгляду та належній реакції. Органи прокуратури мають зобов'язання гарантувати захист журналістів від будь-яких форм тиску та переслідувань, а журналісти отримувати інформацію про цю роботу. Саме з цією метою в Офісі генерального прокурора діє "платформа захисту прав журналістів".

Деталі:  В ОГП кажуть, що у відповідності до підписаного меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю проводять робочі зустрічі з представниками медіа.

ВІДЕО ДНЯ

Остання зустріч прокурорів та журналістів відбулася в січні 2024 року, а наступну проведуть найближчим часом, пообіцяли в ОГП.

Що передувало: 5 січня журналісти-розслідувачі з Bihus.Info оприлюднили розслідування і заявили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. Це була Служба безпеки України.

СБУ офіційно заявила, що керівництво вже прийняло кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності через незаконне стеження за журналістами Bihus.Info.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк офіційно прокоментував стеження за журналістами Bihus.Info співробітниками департаменту захисту національної державності та звільнення керівника ДЗНД СБУ.

Народні депутати проголосували за виклик Малюка до Верховної Ради із доповіддю щодо прослуховування Bihus.Info.

Теми: ЗМІскандалСБУОфіс генпрокурора
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