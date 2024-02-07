Над Києвом та поблизу збили два десятки ракет − КМВА
Росія била по Києву та області крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55, Повітряні сили збили приблизно 20 ворожих цілей у цьому регіоні, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Джерело: КМВА у Telegram
Пряма мова очільника КМВА Сергія Попка: "Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятка ворожих ракет".
Деталі: Він нагадав, що це вже третій ракетний удар по Києву у 2024 році. 7 лютого окупанти застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території РФ.
Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків.
За попередніми даними, внаслідок ракетного удару атаки в Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку та на станції технічного обслуговування. Також загорілися автівки, пошкоджені електромережі.
За попередніми даними, постраждала одна людина. Екстрені служби ліквідовують загоряння.
У Дніпровському районі внаслідок ракетного удару постраждало дві людини. Пошкоджені електромережі. Ремонтні бригади енергетиків вже працюють на місці.
"Інформація щодо руйнувань та потерпілих оновлюється та уточнюється", − підсумував Попко.
Передісторія:
- Вранці 7 лютого Росія завдала ракетного удару по Україні, по всій території країни оголошували повітряну тривогу.
- У Харкові та на Черкащині пролунали вибухи, повідомлялося, що ракети маневрували над західними областями. Пізніше очільник Львівської ОВА повідомив, що вибухи прогриміли в Дрогобичі.
- Також звуки вибухів чули у Києві та області. За словами мера, у Києві через ракетну атаку в Дніпровському районі постраждали 2 людини, уламки збитої ракети пошкодили дві високовольтних лінії, залишивши частину споживачів без електроенергії.
- У Миколаєві у результаті російської ракетної атаки є загиблий, поранені та пошкоджені житлові будинки, водопровідні та газові мережі.