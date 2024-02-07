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Над Києвом та поблизу збили два десятки ракет − КМВА

Ірина БалачукСереда, 7 лютого 2024, 09:14
Над Києвом та поблизу збили два десятки ракет − КМВА
ППО. Фото ілюстративне з Facebook Повітряних сил ЗСУ

Росія била по Києву та області крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55, Повітряні сили збили приблизно 20 ворожих цілей у цьому регіоні, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Джерело: КМВА у Telegram

Пряма мова очільника КМВА Сергія Попка: "Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятка ворожих ракет".

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Деталі: Він нагадав, що це вже третій ракетний удар по Києву у 2024 році. 7 лютого окупанти застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території РФ.

Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків.

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару атаки в Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку та на станції технічного обслуговування. Також загорілися автівки, пошкоджені електромережі.

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За попередніми даними, постраждала одна людина. Екстрені служби ліквідовують загоряння.

У Дніпровському районі внаслідок ракетного удару постраждало дві людини. Пошкоджені електромережі. Ремонтні бригади енергетиків вже працюють на місці.

"Інформація щодо руйнувань та потерпілих оновлюється та уточнюється", − підсумував Попко.

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Теми: Київракетний ударППО
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