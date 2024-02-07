Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Малюк після скандалу з Bihus.Іnfo пообіцяв послам G7 захищати свободу слова

Станіслав ПогоріловСереда, 7 лютого 2024, 15:10
Малюк після скандалу з Bihus.Іnfo пообіцяв послам G7 захищати свободу слова
Василь Малюк, фото: пресслужба СБУ

Голова Служби безпеки Василь Малюк на зустрічі з послами країн G7 обговорив ситуацію щодо стеження за журналістами Bihus.Іnfo, повідомив про кадрові рішення та запевнив, що не допустить порушення принципів свободи слова у діяльності СБУ.

Джерело: пресслужба СБУ у Facebook

Деталі: Повідомляється, що під час зустрічі Малюк розповів про готовність Служби безпеки захищати демократичні цінності, зокрема, свободу свобода слова.

Реклама:

В СБУ зазначили, що дипломати отримали відповіді щодо ситуації навколо редакції "Bihus.Іnfo".

Малюк поінформував про прийняті кадрові рішення, зокрема, щодо звільненення керівника департаменту захисту національної державності (ДЗНД) та переформатування роботи тих підрозділів департаменту, які потребують змін та підсилення.

Пряма мова Малюка: "Незалежність в роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100%. Це той стандарт, який ми маємо високо тримати, особливо під час війни. Я не допущу жодних порушень цього надважливого принципу демократії у діяльності СБУ".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини. Керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.
  • 5 лютого журналісти-розслідувачі Bihus.Info повідомили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. За операцію відповідав департамент захисту національної державності СБУ.
  • 31 січня президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка.
  • 5 лютого Служба безпеки України заявила, що кервництво прийняло кадрові рішення щодо свого департаменту і що серед клієнтів наркодилерів "виявили окремих співробітників Bihus.Info".
  • 6 лютого народні депутати проголосували за виклик голови Служби безпеки України Василя Малюка до Верховної Ради із доповіддю щодо прослуховування Bihus.info

Теми: свобода словаСБУЗМІG7
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК

"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України

У Харкові через удар по нафтобазі забруднено 10 тис. квадратів землі

Шольц вважає, що Європа має перейти до великомасштабного виробництва зброї

ЄС схвалив перший крок для використання заморожених активів Росії на користь України

відеоРосія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" в Україні – КНДІСЕ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

свобода слова
Верховну Раду закликали відкритися для медіа попри війну
Новий голова комітету ВР зі свободи слова: Ефективність телемарафону – під питанням
Ліквідація Комітету свободи слова: закономірний кінець чи перемога цензури
Останні новини
03:22
Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула і 5 дістали поранення
02:38
Байден закликає до 6-тижнового припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ
01:52
Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК
01:40
"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України
00:36
У Білому дому відреагували на заяви Трампа з приводу НАТО
00:04
Президент Кіпру попросив Німеччину вплинути на Туреччину для возз’єднання острова
23:44
Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду, де вона могла зіграти з Україною
23:12
Економічні новини 12 лютого: обшуки у Пашинського, крок ЄС з передачі доходу з активів РФ Україні
22:58
Bloomberg: Зеленський планує європейське турне, говоритиме про зброю і "гарантії безпеки"
22:57
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА: у Дніпрі пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: