Малюк після скандалу з Bihus.Іnfo пообіцяв послам G7 захищати свободу слова
Голова Служби безпеки Василь Малюк на зустрічі з послами країн G7 обговорив ситуацію щодо стеження за журналістами Bihus.Іnfo, повідомив про кадрові рішення та запевнив, що не допустить порушення принципів свободи слова у діяльності СБУ.
Джерело: пресслужба СБУ у Facebook
Деталі: Повідомляється, що під час зустрічі Малюк розповів про готовність Служби безпеки захищати демократичні цінності, зокрема, свободу свобода слова.
В СБУ зазначили, що дипломати отримали відповіді щодо ситуації навколо редакції "Bihus.Іnfo".
Малюк поінформував про прийняті кадрові рішення, зокрема, щодо звільненення керівника департаменту захисту національної державності (ДЗНД) та переформатування роботи тих підрозділів департаменту, які потребують змін та підсилення.
Пряма мова Малюка: "Незалежність в роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100%. Це той стандарт, який ми маємо високо тримати, особливо під час війни. Я не допущу жодних порушень цього надважливого принципу демократії у діяльності СБУ".
Передісторія:
- 16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини. Керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.
- 5 лютого журналісти-розслідувачі Bihus.Info повідомили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. За операцію відповідав департамент захисту національної державності СБУ.
- 31 січня президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка.
- 5 лютого Служба безпеки України заявила, що кервництво прийняло кадрові рішення щодо свого департаменту і що серед клієнтів наркодилерів "виявили окремих співробітників Bihus.Info".
- 6 лютого народні депутати проголосували за виклик голови Служби безпеки України Василя Малюка до Верховної Ради із доповіддю щодо прослуховування Bihus.info