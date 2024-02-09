Путін: Росія не досягла своїх цілей у війні проти України

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія "не досягла цілей" у війні проти України, а також що РФ була "змушена взяти Крим під свій захист" у 2014 році.

Джерело: Путін в інтерв’ю Такеру Карлсону, якого називають "американським Соловйовим"

Деталі: Говорячи про війну проти України, Путін сказав, що Росія поки "не досягла цілей СВО", зокрема одна з них – це денацифікація, яка передбачає "заборону усіляких неонацистських рухів".

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Також російський диктатор заявив, що "Україна почала війну, а мета Росії – припинити її".

Щодо питання окупації Росією Криму Карлсон заявив, що російський диктатор Володимир Путін не поверне Крим Україні задля досягнення миру.

Пряма мова Карлсона: "Крим перебував у руках Росії ще на початку цієї війни. Тому, якщо ви дійсно вважаєте, що як умову для досягнення миру Путін повинен буде віддати Крим, то ви божевільні".

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Деталі: В інтерв’ю Путін заявив, що Росія у 2014 році була "змушена взяти Крим під свій захист, оскільки півострів був під загрозою".

Путін в інтерв’ю Карлсону повторив всі відомі наративи російської пропаганди включно із тими, що стосуються війни в Україні.

Довідка: Такер Карлсон був ведучим програми "Такер Карлсон сьогодні ввечері" на телеканалі "Fox News" з 2016 по 2023 рік, але у квітні минулого року його звільнили без офіційного пояснення з боку роботодавця.

CNN зазначав, що "Карлсон був головним пропагандистом теорій змови та радикальної риторики на телеканалі".

Нагадаємо: У цьому ж інтерв’ю Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори.

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