Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін: Росія не досягла своїх цілей у війні проти України

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 лютого 2024, 04:47
Путін: Росія не досягла своїх цілей у війні проти України
путін, скриншот відео

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія "не досягла цілей" у війні проти України, а також що РФ була "змушена взяти Крим під свій захист" у 2014 році.

Джерело: Путін в інтерв’ю Такеру Карлсону, якого називають "американським Соловйовим"

Деталі: Говорячи про війну проти України, Путін сказав, що Росія поки "не досягла цілей СВО", зокрема одна з них – це денацифікація, яка передбачає "заборону усіляких неонацистських рухів".

Реклама:

Також російський диктатор заявив, що "Україна почала війну, а мета Росії – припинити її".

Щодо питання окупації Росією Криму Карлсон заявив, що російський диктатор Володимир Путін не поверне Крим Україні задля досягнення миру.

Пряма мова Карлсона: "Крим перебував у руках Росії ще на початку цієї війни. Тому, якщо ви дійсно вважаєте, що як умову для досягнення миру Путін повинен буде віддати Крим, то ви божевільні".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: В інтерв’ю Путін заявив, що Росія у 2014 році була "змушена взяти Крим під свій захист, оскільки півострів був під загрозою".

Путін в інтерв’ю Карлсону повторив всі відомі наративи російської пропаганди включно із тими, що стосуються війни в Україні.

Довідка: Такер Карлсон був ведучим програми "Такер Карлсон сьогодні ввечері" на телеканалі "Fox News" з 2016 по 2023 рік, але у квітні минулого року його звільнили без офіційного пояснення з боку роботодавця.

CNN зазначав, що "Карлсон був головним пропагандистом теорій змови та радикальної риторики на телеканалі".

Нагадаємо: У цьому ж інтерв’ю Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори.

Передісторія:

  • Карлсон анонсував свою розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, заради якої він приїхав до Москви, і заявив, що попросив про інтерв’ю президента України Володимира Зеленського. 
  • Карлсон був ведучим програми "Такер Карлсон сьогодні ввечері" на телеканалі Fox News з 2016 по 2023 рік, але у квітні минулого року його звільнили без офіційного пояснення з боку роботодавця.
  • У листопаді експрезидент США Дональд Трамп заявив, що розглядає антиукраїнського телеведучого Такера Карлсона як потенційного партнера та віцепрезидента.

Теми: ПутінвійнаКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК

"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України

У Харкові через удар по нафтобазі забруднено 10 тис. квадратів землі

Шольц вважає, що Європа має перейти до великомасштабного виробництва зброї

ЄС схвалив перший крок для використання заморожених активів Росії на користь України

відеоРосія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" в Україні – КНДІСЕ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Путін
Шольц відреагував на заяви Путіна в інтерв’ю Карлсону
Путін виправдовує Гітлера: Поляки були незговірливі. У Польщі обурилися
Брехав і намагався зробити з себе жертву − ISW проаналізував інтерв’ю Путіна
Останні новини
03:58
Росіяни вдарили по 4 громадах Сумщини, скидали міни і ВОГ
03:22
Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула і 5 дістали поранення
02:38
Байден закликає до 6-тижнового припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ
01:52
Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК
01:40
"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України
00:36
У Білому дому відреагували на заяви Трампа з приводу НАТО
00:04
Президент Кіпру попросив Німеччину вплинути на Туреччину для возз’єднання острова
23:44
Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду, де вона могла зіграти з Україною
23:12
Економічні новини 12 лютого: обшуки у Пашинського, крок ЄС з передачі доходу з активів РФ Україні
22:58
Bloomberg: Зеленський планує європейське турне, говоритиме про зброю і "гарантії безпеки"
Усі новини...
Реклама: