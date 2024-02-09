Сирський розповів, які завдання стоять перед ним на новій посаді

Новий головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський подякував бойовим побратимам і посестрам, з якими служив в лавах Сухопутних військ ЗСУ та ОСУВ "Хортиця" і розповів про нові завдання, які стоять перед ним зараз.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова нового головнокомандувача: "На порядку денному стоять нові завдання. Насамперед це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів.

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Найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин була і залишається основним завданням військової логістики".

Деталі: Також, за його словами, завдання штабів усіх рівнів − "знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці".

Сирський підкреслив, що саме кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів та планів.

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Головною цінністю української армії він назвав життя і здоров’я військовослужбовців. Тому, за його словами, нині як ніколи актуальним залишається "дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу".

Одним з майбутніх векторів побудови перемоги у визвольній війні Сирський назвав "запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду", зокрема, застосування безпілотників і сучасних засобів радіоелектронної боротьби.

"Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху. Та, безумовно, надійний тил є однією з головних складових загального успіху у війні", − підсумував Сирський.

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