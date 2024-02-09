Обійми Залужного і незворушність Буданова: в ОП показали нагородження Героїв

Скрін з відео Зеленського

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео церемонії вручення нагород українським захисникам, у тому числі ексголовнокомандувачу Валерію Залужному та очільнику розвідки Кирилу Буданову.

Джерело: Зеленський

Деталі: Ексголовнокомандувач та президент двічі потисли один одному руки і двічі обійнялися.

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Передісторія:

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ексголовнокомандувачу Валерію Залужному та очільнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову.

Що передувало:

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