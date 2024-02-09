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Обійми Залужного і незворушність Буданова: в ОП показали нагородження Героїв

Тетяна Лозовенко, Валентина РоманенкоП'ятниця, 9 лютого 2024, 14:56
Обійми Залужного і незворушність Буданова: в ОП показали нагородження Героїв
Скрін з відео Зеленського

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео церемонії вручення нагород українським захисникам, у тому числі ексголовнокомандувачу Валерію Залужному та очільнику розвідки Кирилу Буданову.

Джерело: Зеленський 

Деталі: Ексголовнокомандувач та президент двічі потисли один одному руки і двічі обійнялися.

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Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ексголовнокомандувачу Валерію Залужному та очільнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше у четвер Зеленський і Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і заявили, що обговорювали зміни в керівництві ЗСУ.
  • Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.
  • Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк серед причин звільнення Валерія Залужного назвав необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації по лінії фронту.

Теми: ЗалужнийБудановОфіс президента
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