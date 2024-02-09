Обійми Залужного і незворушність Буданова: в ОП показали нагородження Героїв
П'ятниця, 9 лютого 2024, 14:56
Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео церемонії вручення нагород українським захисникам, у тому числі ексголовнокомандувачу Валерію Залужному та очільнику розвідки Кирилу Буданову.
Джерело: Зеленський
Деталі: Ексголовнокомандувач та президент двічі потисли один одному руки і двічі обійнялися.
Реклама:
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ексголовнокомандувачу Валерію Залужному та очільнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше у четвер Зеленський і Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і заявили, що обговорювали зміни в керівництві ЗСУ.
- Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.
- Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк серед причин звільнення Валерія Залужного назвав необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації по лінії фронту.