Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія заявила, що готова передати Україні тіла загиблих під час падіння Іл-76

Ірина Балачук, Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 березня 2024, 09:35
Росія заявила, що готова передати Україні тіла загиблих під час падіння Іл-76
Уламки Іл-76, що розбився у Бєлгородській області РФ. Фото РИА Новоти

Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що Росія готова передати українській стороні тіла військовополонених, які нібито загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости, The Moscow Times, представник ГУР Андрій Юсов у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Москалькової: "Для цього все необхідне з точки зору процедури є.... Тіла можуть бути передані згідно з процедурами, які існують".

Реклама:

Деталі: Вона додала, що перебуває в контакті з представниками України у справі про падіння літака і що "українська сторона цікавилася можливістю передачі тіл".

Москалькова уточнила, що це питання вона обговорює з уповноваженим Верховної ради України Дмитром Лубінцем, якому до цього вона нібито "дала всі відповіді на запитання про інцидент".

"Щодо тіл − я одразу ж повідомила, що в нас є підтвердження і всі ДНК, які, за висновком експертизи, дають змогу зробити ідентифікацію особи", − заявила Москалькова.

ВІДЕО ДНЯ

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив "УП", що Україна неодноразово зверталась до держави-агресора з приводу передачі тіл начебто загиблих на борту Іл-76 українських військовополонених.

"Робота в цьому напрямку триває. Як і розслідування щодо обставин того, що насправді відбулося з бортом Іл-76 і хто насправді там знаходився. Контакт із цього приводу є. Коли можна буде говорити про результати, ми повідомимо", − заявив Юсов.

"Українська правда" також звернулася за коментарем до українського омбудсмена Дмитра Лубінця.

Передісторія:

  • Вдень 24 січня у Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Джерела УП в Генштабі сверджували, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
  • Після падіння російського Іл-76 у Белгородській області РФ низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оброни Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін; український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що з’ясовує ситуацію. В ГУР підтвердили лише, що на 24 січня планувався обмін полоненими.
  • Через кілька годин після появи інформації про падіння Іл-76 Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву, в якій натякнув, що цей літак був військовою ціллю і перевозив боєприпаси для російської армії. 
  • Згодом омбудсмен Лубінець повідомив, що Україна не побачила жодних ознак того, що на військовому літаку Іл-76, який розбився в Бєлгородській області РФ, перебувала велика кількість військовополонених, про що заявляло Міноборони РФ та інші представники країни-агресора. Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що ситуаціч з Іл-76 незрозуміла, адже Росія не показує трупи.
  • Серед полонених, які повернулися в Україну в результаті обміну 31 січня, не було тих військових, яких домовлялися обміняти 24 січня і не обміняли після падіння Іл-76.

Теми: Іл-76 у Росіїполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна може зупинити Путіна, якщо ми надамо необхідну зброю – Байден

США і Британія попередили про ймовірні теракти в Москві

Кулеба про погодження Залужного на посаду посла: Дуже логічний крок

У Туреччині анонсували візит Зеленського 8 березня

Чехія завершила збір грошей на 800 тисяч снарядів для України

фотоШвеція увійшла в НАТО

Усі новини...
Іл-76 у Росії
Падіння Іл-76: Лубінець каже, що досі не отримав від РФ жодних офіційних даних
У Кремлі не чули прохання України передати тіла тих, хто нібито загинув в Іл-76
ГУР: Україна зверталась щодо повернення тіл начебто загиблих на борту Іл-76, але РФ не реагує
Останні новини
09:34
"Чим довше армія воює, тим менше рівень підготовки солдата" – військовий та історик Роман Пономаренко
09:33
фото"Смерч", КАБи, С-300: 8 березня росіяни здійснили масований обстріл Донеччини
09:27
Китайські авто серед лідерів: українці почали купувати все більше електрокарів
09:09
ЗМІ: США готують резолюцію в Радбезі ООН щодо ядерної зброї в космосі
08:44
Кулеба закликав союзників відправити тренувальні місії в Україну
08:17
На Одещині пошкоджено об’єкт інфраструктури через атаку БпЛА
08:08
ЗСУ за добу знешкодили 880 загарбників і 25 артсистем
08:04
Франція планує розширити програму навчання українських військових
07:52
доповнено від 00:58, фото Окупанти атакували Чугуїв: поранили 5 людей
07:39
ППО знищила 33 з 37 "Шахедів", які атакували Україну
Усі новини...
Реклама: