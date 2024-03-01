Росія заявила, що готова передати Україні тіла загиблих під час падіння Іл-76
Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що Росія готова передати українській стороні тіла військовополонених, які нібито загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.
Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости, The Moscow Times, представник ГУР Андрій Юсов у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Москалькової: "Для цього все необхідне з точки зору процедури є.... Тіла можуть бути передані згідно з процедурами, які існують".
Деталі: Вона додала, що перебуває в контакті з представниками України у справі про падіння літака і що "українська сторона цікавилася можливістю передачі тіл".
Москалькова уточнила, що це питання вона обговорює з уповноваженим Верховної ради України Дмитром Лубінцем, якому до цього вона нібито "дала всі відповіді на запитання про інцидент".
"Щодо тіл − я одразу ж повідомила, що в нас є підтвердження і всі ДНК, які, за висновком експертизи, дають змогу зробити ідентифікацію особи", − заявила Москалькова.
Представник ГУР Андрій Юсов повідомив "УП", що Україна неодноразово зверталась до держави-агресора з приводу передачі тіл начебто загиблих на борту Іл-76 українських військовополонених.
"Робота в цьому напрямку триває. Як і розслідування щодо обставин того, що насправді відбулося з бортом Іл-76 і хто насправді там знаходився. Контакт із цього приводу є. Коли можна буде говорити про результати, ми повідомимо", − заявив Юсов.
"Українська правда" також звернулася за коментарем до українського омбудсмена Дмитра Лубінця.
Передісторія:
- Вдень 24 січня у Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Джерела УП в Генштабі сверджували, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
- Після падіння російського Іл-76 у Белгородській області РФ низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оброни Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін; український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що з’ясовує ситуацію. В ГУР підтвердили лише, що на 24 січня планувався обмін полоненими.
- Через кілька годин після появи інформації про падіння Іл-76 Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву, в якій натякнув, що цей літак був військовою ціллю і перевозив боєприпаси для російської армії.
- Згодом омбудсмен Лубінець повідомив, що Україна не побачила жодних ознак того, що на військовому літаку Іл-76, який розбився в Бєлгородській області РФ, перебувала велика кількість військовополонених, про що заявляло Міноборони РФ та інші представники країни-агресора. Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що ситуаціч з Іл-76 незрозуміла, адже Росія не показує трупи.
- Серед полонених, які повернулися в Україну в результаті обміну 31 січня, не було тих військових, яких домовлялися обміняти 24 січня і не обміняли після падіння Іл-76.